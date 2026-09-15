Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 720 руб. 2 290 руб.
В наличии
Код товара: 569489
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 720 руб. -25%
2 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17,3
Материал
нейлон, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х2
Вес, г.
500
Описание товара Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK
Continent CC-018 – удобная и практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки. Сумка изготовлена из устойчивого к износу материала, снабжена удобной ручкой и плечевым ремнем. Ее создатели предусмотрели дополнительные карманы, в которых можно хранить аксессуары для ноутбука, документы, различные полезные мелочи.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17,3
Материал
нейлон, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Continent CC-018 – удобная и практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки. Сумка изготовлена из устойчивого к износу материала, снабжена удобной ручкой и плечевым ремнем. Ее создатели предусмотрели дополнительные карманы, в которых можно хранить аксессуары для ноутбука, документы, различные полезные мелочи.
Купить Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-018 BK - по цене 1720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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