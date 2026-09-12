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Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K

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Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 1
Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 2
Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 3
Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 4
Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 1
  • Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 2
  • Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 3
  • Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 4
  • Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 700 руб.  2 280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K
1 700 руб. -25%
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, г.
840

Описание товара Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K

Стильный и функциональный аксессуар для современных пользователей. Возможность крепления рюкзака на тележку, что значительно облегчает транспортировку тяжелых вещей.

Отзывы о товаре Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный аксессуар для современных пользователей. Возможность крепления рюкзака на тележку, что значительно облегчает транспортировку тяжелых вещей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак Acer OBG316 ZL.BAGEE.00K - данный товар вы можете купить по цене 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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