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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey

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Сумка для ноутбука Continent 15.6&quot; CC-012 Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
1 440 руб.  1 680 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey
1 440 руб. -14%
1 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х6
Вес, г.
500

Описание товара Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey

Хорошее решение для применения. Ноутбук помещается в специальное отделение. Он надежно фиксируется внутри, не будет смещаться в процессе переноски. Сумка оснащается двумя ручками. Нагрузка равномерно распределяется между ними, обеспечивается надежность этих элементов. Модель вместительная. В нее можно положить ультрабук, применяемый для работы, или габаритное геймерское решение.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Хорошее решение для применения. Ноутбук помещается в специальное отделение. Он надежно фиксируется внутри, не будет смещаться в процессе переноски. Сумка оснащается двумя ручками. Нагрузка равномерно распределяется между ними, обеспечивается надежность этих элементов. Модель вместительная. В нее можно положить ультрабук, применяемый для работы, или габаритное геймерское решение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-012 Grey – стоимость товара 1440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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