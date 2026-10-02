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Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey

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Сумка для ноутбука Continent 13.3&quot; CC-014 Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 260 руб.  1 630 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214932
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey
1 260 руб. -23%
1 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13.3
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х2
Вес, г.
500

Описание товара Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey

Практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13.3
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Grey - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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