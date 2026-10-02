Top.Mail.Ru
Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для ноутбука Continent 13.3&quot; CC-014 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 360 руб.  1 770 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214931
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black
1 360 руб. -23%
1 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13.3
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х2
Вес, г.
500

Описание товара Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black

Практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13.3
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...