Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%1 360 руб. 1 770 руб.
В наличии
Код товара: 214931
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 360 руб. -23%
1 770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13.3
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х2
Вес, г.
500
Описание товара Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black
Практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13.3
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Практичная сумка, предназначенная для переноски ноутбука. Она пригодится всем, кто много времени проводит в деловых командировках и туристических путешествиях, часто возит с собой мобильный компьютер, чтобы работать и развлекаться во время поездки.
Сумка для ноутбука Continent 13.3" CC-014 Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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