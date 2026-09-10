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Сумка Continent 15.6" CC-211 Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка Continent 15.6" CC-211 Grey

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Сумка Continent 15.6&quot; CC-211 Grey - фото 1
Сумка Continent 15.6&quot; CC-211 Grey - фото 2
Сумка Continent 15.6&quot; CC-211 Grey - фото 3
Сумка Continent 15.6&quot; CC-211 Grey - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-211 Grey - фото 1
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-211 Grey - фото 2
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-211 Grey - фото 3
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-211 Grey - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 200 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411162
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Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х4
Вес, г.
435

Описание товара Сумка Continent 15.6" CC-211 Grey

Матерчатая сумка для ноутбука. Наличие внешних отделений, дополнительные внутренние отделения, плечевой ремень.

Отзывы о товаре Сумка Continent 15.6" CC-211 Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Матерчатая сумка для ноутбука. Наличие внешних отделений, дополнительные внутренние отделения, плечевой ремень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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