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Сумка для ноутбука 15.6" Acer OBG317, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 15.6" Acer OBG317, черный

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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer OBG317, черный - фото 1
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer OBG317, черный - фото 2
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer OBG317, черный - фото 3
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer OBG317, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
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  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer OBG317, черный - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer OBG317, черный - фото 3
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Acer OBG317, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 170 руб.  1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660430
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, г.
400

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Acer OBG317, черный

Сумка выполнена из прочного и износостойкого материала - полиэстера. Этот материал обеспечивает надежную защиту вашего ноутбука от повреждений и загрязнений, а также позволяет сохранить его внешний вид на протяжении долгого времени. Сумка Acer OBG317 оснащена плечевым ремнем, который позволяет комфортно носить сумку на плече, не нагружая руки. Это особенно удобно при длительных путешествиях или прогулках. Максимальный размер ноутбука, который можно поместить в сумку, составляет 15.6 дюймов. Это позволяет вместить большинство ноутбуков. Черный цвет сумки подойдет к любому стилю одежды и станет отличным дополнением к вашему образу. Выбирая сумку для ноутбука Acer OBG317, вы получаете стильный аксессуар, который обеспечит надежную защиту вашего ноутбука и удобство его переноски.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Acer OBG317, черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка выполнена из прочного и износостойкого материала - полиэстера. Этот материал обеспечивает надежную защиту вашего ноутбука от повреждений и загрязнений, а также позволяет сохранить его внешний вид на протяжении долгого времени. Сумка Acer OBG317 оснащена плечевым ремнем, который позволяет комфортно носить сумку на плече, не нагружая руки. Это особенно удобно при длительных путешествиях или прогулках. Максимальный размер ноутбука, который можно поместить в сумку, составляет 15.6 дюймов. Это позволяет вместить большинство ноутбуков. Черный цвет сумки подойдет к любому стилю одежды и станет отличным дополнением к вашему образу. Выбирая сумку для ноутбука Acer OBG317, вы получаете стильный аксессуар, который обеспечит надежную защиту вашего ноутбука и удобство его переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 15.6" Acer OBG317, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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