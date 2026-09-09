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Рюкзак для ноутбука Continent 15.6" BP-003 Синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак для ноутбука Continent 15.6" BP-003 Синий

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Рюкзак для ноутбука Continent 15.6&quot; BP-003 Синий - фото 1
Рюкзак для ноутбука Continent 15.6&quot; BP-003 Синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
  • Рюкзак для ноутбука Continent 15.6&quot; BP-003 Синий - фото 1
  • Рюкзак для ноутбука Continent 15.6&quot; BP-003 Синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 290 руб.  1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214930
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Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х37х3
Вес, г.
400

Описание товара Рюкзак для ноутбука Continent 15.6" BP-003 Синий

Рюкзак выполнен из практичного полиэстера и предназначен для хранения и переноски электронных устройств. Внешнее отделение представлено небольшим кармашком на молнии.

Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука Continent 15.6" BP-003 Синий




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак выполнен из практичного полиэстера и предназначен для хранения и переноски электронных устройств. Внешнее отделение представлено небольшим кармашком на молнии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для ноутбука Continent 15.6" BP-003 Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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