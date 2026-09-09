Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" черный полиэстер
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 410 руб. 2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324732
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
683
Описание товара Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" черный полиэстер
Компактная сумка Riva 8221 вмещает 13.3-дюймовый нетбук или планшет. Элегантная и стильная модель, с которой можно пойти на деловую встречу. Дополнительные отделения с легкостью уместят блок питания от нетбука, сотовый телефон, файлы и иные необходимые вещи. Прочный и мягкий каркас защитит Ваше устройство при падении. Практичный нейлон не позволит намокнуть содержимому сумки в дождь. Модель Riva 8221 выполнена в универсальном черном цвете. Двунаправленная молния позволит легко достать необходимое из сумки. Станет замечательным подарком не только для бизнес-человека, но и для обычного студента.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Компактная сумка Riva 8221 вмещает 13.3-дюймовый нетбук или планшет. Элегантная и стильная модель, с которой можно пойти на деловую встречу. Дополнительные отделения с легкостью уместят блок питания от нетбука, сотовый телефон, файлы и иные необходимые вещи. Прочный и мягкий каркас защитит Ваше устройство при падении. Практичный нейлон не позволит намокнуть содержимому сумки в дождь. Модель Riva 8221 выполнена в универсальном черном цвете. Двунаправленная молния позволит легко достать необходимое из сумки. Станет замечательным подарком не только для бизнес-человека, но и для обычного студента.
Сумка Riva 8221 для ноутбука 13.3" черный полиэстер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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