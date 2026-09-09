Сумка Sumdex 16" PON-202NV Navi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
16
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289841
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
16
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х3
Вес, г.
40
Описание товара Сумка Sumdex 16" PON-202NV Navi
Компьютерная сумка SUMDEX (16) PON-202NV, цвет темно-синий
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
16
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Компьютерная сумка SUMDEX (16) PON-202NV, цвет темно-синий
Сумка Sumdex 16" PON-202NV Navi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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