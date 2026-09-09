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Сумка Sumdex 16" PON-202NV Navi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка Sumdex 16" PON-202NV Navi

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Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 1
Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 2
Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 3
Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 4
Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 5
Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
16
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
  • Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 1
  • Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 2
  • Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 3
  • Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 4
  • Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 5
  • Сумка Sumdex 16&quot; PON-202NV Navi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289841
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Характеристики

Бренд
SUMDEX
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
16
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х3
Вес, г.
40

Описание товара Сумка Sumdex 16" PON-202NV Navi

Компьютерная сумка SUMDEX (16) PON-202NV, цвет темно-синий

Отзывы о товаре Сумка Sumdex 16" PON-202NV Navi




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Характеристики
Бренд
SUMDEX
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
16
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная сумка SUMDEX (16) PON-202NV, цвет темно-синий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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