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Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J

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Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 1
Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 2
Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 3
Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 4
Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 1
  • Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 2
  • Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 3
  • Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 4
  • Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
2 000 руб.  2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661112
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, г.
675

Описание товара Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J

Рюкзак для ноутбука Acer OBG315 - стильный и функциональный аксессуар для современных пользователей. Рюкзак выполнен из качественного синтетического материала - полиэстера, который обеспечивает долговечность и надежность. Черный цвет рюкзака подойдет к любому стилю одежды и станет отличным дополнением к вашему образу. Рюкзак Acer OBG315 оснащен двумя внутренними отделениями, что позволяет удобно разместить все необходимые вещи. Внешний карман на молнии обеспечивает быстрый доступ к мелким предметам, таким как ключи или кошелек. Особенностью рюкзака является возможность крепления на тележку, что облегчает транспортировку тяжелых вещей. Также в рюкзаке предусмотрен карман для бутылки, что позволяет иметь под рукой воду в течение дня. Плечевой ремень обеспечивает комфортное ношение рюкзака на спине, а также позволяет освободить руки при необходимости. Выбирая рюкзак для ноутбука Acer OBG315, вы получаете стильный, функциональный и надежный аксессуар, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак для ноутбука Acer OBG315 - стильный и функциональный аксессуар для современных пользователей. Рюкзак выполнен из качественного синтетического материала - полиэстера, который обеспечивает долговечность и надежность. Черный цвет рюкзака подойдет к любому стилю одежды и станет отличным дополнением к вашему образу. Рюкзак Acer OBG315 оснащен двумя внутренними отделениями, что позволяет удобно разместить все необходимые вещи. Внешний карман на молнии обеспечивает быстрый доступ к мелким предметам, таким как ключи или кошелек. Особенностью рюкзака является возможность крепления на тележку, что облегчает транспортировку тяжелых вещей. Также в рюкзаке предусмотрен карман для бутылки, что позволяет иметь под рукой воду в течение дня. Плечевой ремень обеспечивает комфортное ношение рюкзака на спине, а также позволяет освободить руки при необходимости. Выбирая рюкзак для ноутбука Acer OBG315, вы получаете стильный, функциональный и надежный аксессуар, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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