Сумка Continent 15.6" CC-212 Black
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%1 200 руб. 1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х6
Вес, г.
550
Описание товара Сумка Continent 15.6" CC-212 Black
Сумка Continent CC-212 подходит для транспортировки ноутбука с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Модель оснащена одним внутренним отделением с мягкими стенками. С внешней стороны расположен карман для телефона, блокнота, кабелей и других мелких принадлежностей. Сумка Continent CC-212 черного цвета из полиэстера устойчива к воздействию влаги и атмосферным осадкам, защищает от ударов и царапин. Застежка на молнии обеспечивает быстрый доступ к содержимому и удобство в эксплуатации. Для комфортной переноски в сумке предусмотрены двойные ручки и съемный плечевой ремень.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Бренд
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Сумка Continent CC-212 подходит для транспортировки ноутбука с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Модель оснащена одним внутренним отделением с мягкими стенками. С внешней стороны расположен карман для телефона, блокнота, кабелей и других мелких принадлежностей. Сумка Continent CC-212 черного цвета из полиэстера устойчива к воздействию влаги и атмосферным осадкам, защищает от ударов и царапин. Застежка на молнии обеспечивает быстрый доступ к содержимому и удобство в эксплуатации. Для комфортной переноски в сумке предусмотрены двойные ручки и съемный плечевой ремень.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Сумка Continent 15.6" CC-212 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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