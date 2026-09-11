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Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3)

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Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 1
Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 2
Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 3
Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 4
Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 5
Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 6
Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 1
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 2
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 3
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 4
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 5
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 6
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595437
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Характеристики

Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1125G4
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 позиционируется как рабочая станция для корпоративного сегмента и госсектора. Модель оптимально подходит для комфортной работы с офисными приложениями, документами и деловой перепиской. Благодаря сбалансированной конфигурации ноутбук эффективно справляется с многозадачностью и типичными бизнес-задачами, включая работу с базами данных и видеоконференции.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе системы лежит процессор Intel Core i3 десятого поколения, обеспечивающий достаточную производительность для офисных задач и работы в браузере. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео в высоком качестве и поддерживать подключение нескольких мониторов. Такая конфигурация уверенно справляется с базовыми офисными приложениями и типичной многозадачностью в корпоративной среде.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием минимизирует блики и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. IPS-матрица обеспечивает хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для работы с документами, таблицами и презентациями. Разрешение экрана оптимально для комфортной работы с текстом и просмотра контента.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для одновременной работы с несколькими приложениями и множеством вкладок браузера. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также оперативный доступ к рабочим файлам. При необходимости хранения большего объема данных рекомендуется использование внешних накопителей.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с акцентом на практичность и надежность. Система охлаждения оптимизирована для офисных нагрузок и работает достаточно тихо в типичных сценариях использования. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении стандартных офисных задач, что позволяет комфортно работать на совещаниях или в командировках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешних дисплеев и стандартный аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и работу с беспроводными аксессуарами. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком повышает удобство работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бизнес-ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые офисные задачи. Объем SSD может потребовать рационального подхода к хранению данных. Производительности достаточно для повседневной работы, но не для ресурсоемких приложений или игр. Модель будет оптимальным выбором для организаций, ищущих надежное решение для типовых офисных задач с акцентом на стабильность и безопасность.

Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1125G4
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 позиционируется как рабочая станция для корпоративного сегмента и госсектора. Модель оптимально подходит для комфортной работы с офисными приложениями, документами и деловой перепиской. Благодаря сбалансированной конфигурации ноутбук эффективно справляется с многозадачностью и типичными бизнес-задачами, включая работу с базами данных и видеоконференции.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе системы лежит процессор Intel Core i3 десятого поколения, обеспечивающий достаточную производительность для офисных задач и работы в браузере. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео в высоком качестве и поддерживать подключение нескольких мониторов. Такая конфигурация уверенно справляется с базовыми офисными приложениями и типичной многозадачностью в корпоративной среде.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием минимизирует блики и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. IPS-матрица обеспечивает хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для работы с документами, таблицами и презентациями. Разрешение экрана оптимально для комфортной работы с текстом и просмотра контента.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для одновременной работы с несколькими приложениями и множеством вкладок браузера. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также оперативный доступ к рабочим файлам. При необходимости хранения большего объема данных рекомендуется использование внешних накопителей.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с акцентом на практичность и надежность. Система охлаждения оптимизирована для офисных нагрузок и работает достаточно тихо в типичных сценариях использования. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении стандартных офисных задач, что позволяет комфортно работать на совещаниях или в командировках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешних дисплеев и стандартный аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и работу с беспроводными аксессуарами. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком повышает удобство работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бизнес-ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые офисные задачи. Объем SSD может потребовать рационального подхода к хранению данных. Производительности достаточно для повседневной работы, но не для ресурсоемких приложений или игр. Модель будет оптимальным выбором для организаций, ищущих надежное решение для типовых офисных задач с акцентом на стабильность и безопасность.

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Отзывы


Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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