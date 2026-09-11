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Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый

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Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый - фото 1
Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый - фото 2
Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый - фото 3
Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый - фото 1
  • Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый - фото 2
  • Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый - фото 3
  • Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
850 руб.  1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595315
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
50

Описание товара Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый

Синхронизация заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Синхронизация заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дата-кабель Samsung EP-DN975BWEGWW USB Type-C - USB Type-C, max. 100W, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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