Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.44 л
Источник питания
аккумулятор
Мощность всасывания, Вт
160 Вт
Время работы от аккумулятора
50 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
18 810 руб.
37 490
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583634
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аккумулятор, док станция, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.44 л
Регулятор мощности
есть
Дополнительные функции
предмоторный фильтр, удобная док-станция, 3 опции размещения зарядной базы
Уровень шума
79
Источник питания
аккумулятор
Мощность всасывания, Вт
160 Вт
Время работы от аккумулятора
50 мин
Время зарядки
240 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х15х13
Вес, кг.
9.15
Описание товара Пылесос ручной LG A9N-CORE 400Вт черный/серебристый
Пылесос LG CordZero A9N-CORE кардинально изменит мнение хозяек относительно уборки, превратив данный процесс из рутинной обязанности в настоящее удовольствие. Вашим бессменным ассистентом станет внушительный комплект насадок, который способствует деликатной очистке ковровых и напольных покрытий, а также удалению сора из труднодоступных участков. HEPA-фильтр является гарантом тщательного устранения аллергенов и бактерий из воздуха в вашем доме. Наличие в пылесосе LG CordZero A9N-CORE предмоторного фильтра уберегает двигатель от риска засорения и преждевременного выхода из строя. Циклоническая система исключает необходимость использовать сменные мешки-пылесборники, а собранные загрязнения поступают непосредственно в пластиковый контейнер объемом 0.44 л. Благодаря увеличенной мощности плановая подзарядка аккумулятора не потребуется на протяжении 50 минут.
аккумулятор, док станция, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.44 л
Регулятор мощности
есть
Дополнительные функции
предмоторный фильтр, удобная док-станция, 3 опции размещения зарядной базы
Уровень шума
79
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
160 Вт
Время работы от аккумулятора
50 мин
Время зарядки
240 мин
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос LG CordZero A9N-CORE кардинально изменит мнение хозяек относительно уборки, превратив данный процесс из рутинной обязанности в настоящее удовольствие. Вашим бессменным ассистентом станет внушительный комплект насадок, который способствует деликатной очистке ковровых и напольных покрытий, а также удалению сора из труднодоступных участков. HEPA-фильтр является гарантом тщательного устранения аллергенов и бактерий из воздуха в вашем доме. Наличие в пылесосе LG CordZero A9N-CORE предмоторного фильтра уберегает двигатель от риска засорения и преждевременного выхода из строя. Циклоническая система исключает необходимость использовать сменные мешки-пылесборники, а собранные загрязнения поступают непосредственно в пластиковый контейнер объемом 0.44 л. Благодаря увеличенной мощности плановая подзарядка аккумулятора не потребуется на протяжении 50 минут.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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