Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Сила выходного тока, А
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
В наличии
Код товара: 580578
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 070 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
30
Описание товара Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A)
Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger - удобное в эксплуатации приспособление круглой формы, с помощью которого удобно восполнять емкость смартфонов от iPhone 8 и выше. Специальные встроенные магниты надежно фиксируют изделие на задней панели. Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger поддерживает технологию Qi. Модель необходимо подключить к электросети с помощью адаптера с разъемом USB?C, который приобретается отдельно. Корпус из пластика устойчив к внешним воздействиям окружающей среды. Мощность достигает 15 Вт.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger - удобное в эксплуатации приспособление круглой формы, с помощью которого удобно восполнять емкость смартфонов от iPhone 8 и выше. Специальные встроенные магниты надежно фиксируют изделие на задней панели. Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger поддерживает технологию Qi. Модель необходимо подключить к электросети с помощью адаптера с разъемом USB?C, который приобретается отдельно. Корпус из пластика устойчив к внешним воздействиям окружающей среды. Мощность достигает 15 Вт.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
Долго сомневался, нужна ли вообще эта MagSafe-зарядка, но в итоге взял — и теперь не понимаю, как жил без неё. Работает идеально: просто прикладываешь телефон, он "прилипает" к зарядке, и всё — пошёл заряд. Никаких танцев с кабелем, особенно удобно ночью или когда руки заняты. Магнит крепкий — держит телефон даже в чехле (главное, чтобы он был совместим с MagSafe). Зарядка быстрая, если использовать нормальный адаптер питания (у меня 20W). За 30 минут телефон заряжается примерно на 40–45%, что вполне достаточно в повседневной спешке. Сам диск лёгкий и тонкий, металл приятный на ощупь. Провод мягкий, не лезет в глаза и не перекручивается. Иногда просто кладу зарядку рядом с ноутбуком — и айфон всегда заряжается под рукой, без суеты. Никаких перегревов, отключений или сбоев не замечал. В общем, если вы пользуетесь айфоном с поддержкой MagSafe — рекомендую. Это не просто "фишка от Apple", а реально удобная штука, которая делает жизнь проще.
Купить Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) - по цене 3070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A)
Достоинства:
Комментарий:
Долго сомневался, нужна ли вообще эта MagSafe-зарядка, но в итоге взял — и теперь не понимаю, как жил без неё. Работает идеально: просто прикладываешь телефон, он "прилипает" к зарядке, и всё — пошёл заряд. Никаких танцев с кабелем, особенно удобно ночью или когда руки заняты. Магнит крепкий — держит телефон даже в чехле (главное, чтобы он был совместим с MagSafe). Зарядка быстрая, если использовать нормальный адаптер питания (у меня 20W). За 30 минут телефон заряжается примерно на 40–45%, что вполне достаточно в повседневной спешке. Сам диск лёгкий и тонкий, металл приятный на ощупь. Провод мягкий, не лезет в глаза и не перекручивается. Иногда просто кладу зарядку рядом с ноутбуком — и айфон всегда заряжается под рукой, без суеты. Никаких перегревов, отключений или сбоев не замечал. В общем, если вы пользуетесь айфоном с поддержкой MagSafe — рекомендую. Это не просто "фишка от Apple", а реально удобная штука, которая делает жизнь проще.