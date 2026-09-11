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Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291)

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Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 4
Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
5
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539454
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Разъем подключения
Lightning, USB
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291)

Автомобильное зарядное устройство HAMA H-183291 с разъемом 8-pin Lightning для Apple удовлетворит потребности вашего мобильного устройства в энергии, обеспечивая надежное и быстрое зарядное решение в дороге. Подходит для планшетов и мобильных телефонов, включая Apple iPhone и iPod. Защита от перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения для безопасного зарядки. Прочные формованные заглушки и ограничители натяжения обеспечивают надежность в экстремальных условиях.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291)




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Разъем подключения
Lightning, USB
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Развернуть
Выходной ток, A
1
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное зарядное устройство HAMA H-183291 с разъемом 8-pin Lightning для Apple удовлетворит потребности вашего мобильного устройства в энергии, обеспечивая надежное и быстрое зарядное решение в дороге. Подходит для планшетов и мобильных телефонов, включая Apple iPhone и iPod. Защита от перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения для безопасного зарядки. Прочные формованные заглушки и ограничители натяжения обеспечивают надежность в экстремальных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное устройство Hama H-183291 1A кабель Apple Lightning белый (00183291) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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