Флакон с чернилами Waterman (CWS0110720) Serenity Blue чернила 50мл для ручек перьевых
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
В наличии
Код товара: 579692
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Загружаем...
940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
стекло
Назначение
для перьевых ручек
Объем
50 мл
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
голубой
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
146
Описание товара Флакон с чернилами Waterman (CWS0110720) Serenity Blue чернила 50мл для ручек перьевых
Флакон с чернилами Waterman (CWS0110720) Serenity Blue чернила 50мл для ручек перьевых Чтобы разжечь ваш дух изобретательства, у чернил и сменных стержней Waterman есть своя удивительная история. С самых ранних дней, когда Льюис Эдсон Вотерман изобрел первые надежные авторучки в 1883 году, имели значение качество и инновации. В 1936 году Waterman представил первый в мире чернильный баллончик. В 1947 Waterman удивил весь мир, запустив в производство Pentabille, первую шариковую ручку с пятью сменными цветами. Чем бы Вы ни писали, пером, шариковой ручкой, капиллярной ручкой или роллером, вы всегда можете положиться на качество Waterman. Поэтому следите за тем, чтобы у Вас не закончились чернила, и свежие идеи никогда не закончатся.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
стекло
Назначение
для перьевых ручек
Объем
50 мл
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
голубой
Страна производитель
Франция
Флакон с чернилами Waterman (CWS0110720) Serenity Blue чернила 50мл для ручек перьевых Чтобы разжечь ваш дух изобретательства, у чернил и сменных стержней Waterman есть своя удивительная история. С самых ранних дней, когда Льюис Эдсон Вотерман изобрел первые надежные авторучки в 1883 году, имели значение качество и инновации. В 1936 году Waterman представил первый в мире чернильный баллончик. В 1947 Waterman удивил весь мир, запустив в производство Pentabille, первую шариковую ручку с пятью сменными цветами. Чем бы Вы ни писали, пером, шариковой ручкой, капиллярной ручкой или роллером, вы всегда можете положиться на качество Waterman. Поэтому следите за тем, чтобы у Вас не закончились чернила, и свежие идеи никогда не закончатся.
Достоинства:
Комментарий:
Вот что значит производитель думает о потребителе. Когдазаканчиваются чернила, просто наклоняешь на боковую грань спокойно набираешь чернила. флакон не упадёт. все будет здорово.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие чернила, совсем без запаха. Приятная консистенция (понял свой выбор на эти чернила, так как для новой ручки мои привычные чернила слишком жидкие)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные чернила! Приятный цвет. Чернила ценятся как одни из самых щадящих и эталонных для перьевой ручки. Однозначно стоят своих денег! Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Чернила отличные, оригинал, но продавец хамски относится к покупателям. Чернила пришли вообще без упаковки, родная картонная коробка ни во что не обернута. В результате на коробку страшно смотреть. Продавец, вы ведь не семечки продаете, а достаточно дорогие вещи. Неужели сложно упаковать товар? Пупырка копейки стоит! Вывод: если кто-то собирается покупать эти чернила в подарок, то тогда только не у этого продавца.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, особо нечего и добавить, пишу с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Нравятся эти чернила. Есть фиолетовые и красные. Очень интересные цвета. Хотел взять ещё какие-нибудь, а тут, раз - и скидка. Ну как можно устоять? Взял зелёные и синие. Очень доволен. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Лучшие чернила для перьевых ручек. Для дорогих и раритетных. Очень хорошо смываются водичкой в любом состоянии. Цвет космический. Покупал для Монблан. Перо не сохнет, чернила всегда в форме и если поменять цвет - то отлично отмываются не оставляя никаких следов. И главное - цена, очень приятная цена. Однозначно рекомендосьён))
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальные чернила. Цвет мне очень нравится: темный, насыщенный.
Достоинства:
Комментарий:
Взял чтобы была. Пока пользуюсь старой банкой, которую покупал даааавно
Достоинства:
Комментарий:
Сами чернила хороши. А вот продавец не озиботился даже минимальной упаковкой. флакон приехал в родной бумажной коробочке. полураспавшейся.
Достоинства:
Комментарий:
Чернила нормальные, но неужели при такой цене нельзя было их упаковать хотя бы в целлофановый пакет?
Достоинства:
Комментарий:
Чернила как чернила, но цвет мне очень понравился. По нынешним верменам - дорого, хотя все относительно. Сделал сравнение разных чернил, что есть у меня, на офисной бумаге 80 г/м. кв. У меня на мониторе выглядит похоже, но он у меня некалиброванный и не профессиональный, да и при просмотре у всех цвет будет разный, но хоть как-то можно сравнить.
Достоинства:
Комментарий:
Цвет и качество устраивает. Единственная особенность чернил, от воды быстро размывает. Но это видимо особенность всех обычных чернил
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные чернила! Цвет яркий, настоящий темно-синий цвет. Чернила прекрасно ложатся на любую бумагу, не растекаются. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие ..текучесть норм..на обычной бумаге а4 не плывут..сохнут быстро..классические Ватерман..
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие качественные чернила. Раньше пользовался другими, но они теперь стали безумно дорогими. Эти вполне подходят на замену, красивый цвет, хорошо ложатся, быстро сохнут
Достоинства:
Комментарий:
Чернила классные, цвет очень насыщенный ярко-синий!!! Я очень доволен )Хоть я ещё не много чернил перепробовал, но эти смело могу рекомендовать к покупке)
Достоинства:
Комментарий:
Чернила отличного качества, цвет насыщенный, подача хорошая, ход пера мягкий, я думаю оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо, на белой бумаге - цвет мне очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные чернила! Даже если ручкой не пользовался месяц, расписывать ручку нет необходимости в отличие от чернил паркер
Достоинства:
Комментарий:
чернила супер, пишу уже около полугода. красивый цвет
Достоинства:
Комментарий:
Чернила хорошие, но звезду снимаю (а можно бы и две) за полное отсутствие транспортной упаковки. Не складывается впечатление абсолютно нового товара. Коробочка имеет несвежий вид, для подарка уже не годится.
Флакон с чернилами Waterman (CWS0110720) Serenity Blue чернила 50мл для ручек перьевых - стоимость товара 940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флакон с чернилами Waterman (CWS0110720) Serenity Blue чернила 50мл для ручек перьевых
Достоинства:
Комментарий:
Вот что значит производитель думает о потребителе. Когдазаканчиваются чернила, просто наклоняешь на боковую грань спокойно набираешь чернила. флакон не упадёт. все будет здорово.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие чернила, совсем без запаха. Приятная консистенция (понял свой выбор на эти чернила, так как для новой ручки мои привычные чернила слишком жидкие)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные чернила! Приятный цвет. Чернила ценятся как одни из самых щадящих и эталонных для перьевой ручки. Однозначно стоят своих денег! Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Чернила отличные, оригинал, но продавец хамски относится к покупателям. Чернила пришли вообще без упаковки, родная картонная коробка ни во что не обернута. В результате на коробку страшно смотреть. Продавец, вы ведь не семечки продаете, а достаточно дорогие вещи. Неужели сложно упаковать товар? Пупырка копейки стоит! Вывод: если кто-то собирается покупать эти чернила в подарок, то тогда только не у этого продавца.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, особо нечего и добавить, пишу с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Нравятся эти чернила. Есть фиолетовые и красные. Очень интересные цвета. Хотел взять ещё какие-нибудь, а тут, раз - и скидка. Ну как можно устоять? Взял зелёные и синие. Очень доволен. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Лучшие чернила для перьевых ручек. Для дорогих и раритетных. Очень хорошо смываются водичкой в любом состоянии. Цвет космический. Покупал для Монблан. Перо не сохнет, чернила всегда в форме и если поменять цвет - то отлично отмываются не оставляя никаких следов. И главное - цена, очень приятная цена. Однозначно рекомендосьён))
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальные чернила. Цвет мне очень нравится: темный, насыщенный.
Достоинства:
Комментарий:
Взял чтобы была. Пока пользуюсь старой банкой, которую покупал даааавно
Достоинства:
Комментарий:
Сами чернила хороши. А вот продавец не озиботился даже минимальной упаковкой. флакон приехал в родной бумажной коробочке. полураспавшейся.
Достоинства:
Комментарий:
Чернила нормальные, но неужели при такой цене нельзя было их упаковать хотя бы в целлофановый пакет?
Достоинства:
Комментарий:
Чернила как чернила, но цвет мне очень понравился. По нынешним верменам - дорого, хотя все относительно. Сделал сравнение разных чернил, что есть у меня, на офисной бумаге 80 г/м. кв. У меня на мониторе выглядит похоже, но он у меня некалиброванный и не профессиональный, да и при просмотре у всех цвет будет разный, но хоть как-то можно сравнить.
Достоинства:
Комментарий:
Цвет и качество устраивает. Единственная особенность чернил, от воды быстро размывает. Но это видимо особенность всех обычных чернил
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные чернила! Цвет яркий, настоящий темно-синий цвет. Чернила прекрасно ложатся на любую бумагу, не растекаются. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие ..текучесть норм..на обычной бумаге а4 не плывут..сохнут быстро..классические Ватерман..
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие качественные чернила. Раньше пользовался другими, но они теперь стали безумно дорогими. Эти вполне подходят на замену, красивый цвет, хорошо ложатся, быстро сохнут
Достоинства:
Комментарий:
Чернила классные, цвет очень насыщенный ярко-синий!!! Я очень доволен )Хоть я ещё не много чернил перепробовал, но эти смело могу рекомендовать к покупке)
Достоинства:
Комментарий:
Чернила отличного качества, цвет насыщенный, подача хорошая, ход пера мягкий, я думаю оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо, на белой бумаге - цвет мне очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные чернила! Даже если ручкой не пользовался месяц, расписывать ручку нет необходимости в отличие от чернил паркер
Достоинства:
Комментарий:
чернила супер, пишу уже около полугода. красивый цвет
Достоинства:
Комментарий:
Чернила хорошие, но звезду снимаю (а можно бы и две) за полное отсутствие транспортной упаковки. Не складывается впечатление абсолютно нового товара. Коробочка имеет несвежий вид, для подарка уже не годится.