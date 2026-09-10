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Стержень для ручки-роллера Waterman 1964019 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стержень для ручки-роллера Waterman 1964019 черный

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Стержень для ручки-роллера Waterman 1964019 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стержень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450353
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Стержень для ручки-роллера Waterman 1964019 черный
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Стержень
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
8

Описание товара Стержень для ручки-роллера Waterman 1964019 черный

Стержни Waterman не менее уникальны, чем ручки этой знаменитой французской компании. Они отличаются длительным сроком эксплуатации и высокой надежностью. Основатель компании Lewis Edson Waterman однажды поклялся, что его ручки никогда не подведут и стержни Waterman – яркое тому доказательство. Данный стержень с черными чернилами на водной основе подойдет для заправки любой ручки-роллера Waterman.

Отзывы о товаре Стержень для ручки-роллера Waterman 1964019 черный




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Стержень
Страна производитель
Китай
Описание
Стержни Waterman не менее уникальны, чем ручки этой знаменитой французской компании. Они отличаются длительным сроком эксплуатации и высокой надежностью. Основатель компании Lewis Edson Waterman однажды поклялся, что его ручки никогда не подведут и стержни Waterman – яркое тому доказательство. Данный стержень с черными чернилами на водной основе подойдет для заправки любой ручки-роллера Waterman.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стержень для ручки-роллера Waterman 1964019 черный - стоимость товара 700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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