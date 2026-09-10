Стержень для ручки-роллера Waterman 1964018 синий
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Характеристики
Тип товара
Стержень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 450371
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.5 мм
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Назначение
для всех роллеров Waterman
Объем
44.8 мл
Тип наконечника
евронаконечник
Упаковка
блистер с европодвесом
Форма наконечника
конус
Цвет чернил
синий
Смываемые чернила
нет
Длина стержня
110 мм
Толщина линии письма
0.5 мм
Стираемые чернила
нет
Масляные чернила
нет
Тип стержня
роллер
Водостойкая
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х1
Вес, г.
10
Описание товара Стержень для ручки-роллера Waterman 1964018 синий
Стержни Waterman не менее уникальны, чем ручки этой знаменитой французской компании. Они отличаются длительным сроком эксплуатации и высокой надежностью. Основатель компании Lewis Edson Waterman однажды поклялся, что его ручки никогда не подведут и стержни Waterman – яркое тому доказательство. Данный стержень с черными чернилами на водной основе подойдет для заправки любой ручки-роллера Waterman.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.5 мм
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Назначение
для всех роллеров Waterman
Объем
44.8 мл
Тип наконечника
евронаконечник
Упаковка
блистер с европодвесом
Форма наконечника
конус
Цвет чернил
синий
Смываемые чернила
нет
Развернуть
Длина стержня
110 мм
Толщина линии письма
0.5 мм
Стираемые чернила
нет
Масляные чернила
нет
Тип стержня
роллер
Водостойкая
да
Страна производитель
Китай
Стержни Waterman не менее уникальны, чем ручки этой знаменитой французской компании. Они отличаются длительным сроком эксплуатации и высокой надежностью. Основатель компании Lewis Edson Waterman однажды поклялся, что его ручки никогда не подведут и стержни Waterman – яркое тому доказательство. Данный стержень с черными чернилами на водной основе подойдет для заправки любой ручки-роллера Waterman.
Стержень для ручки-роллера Waterman 1964018 синий - по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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