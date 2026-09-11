Top.Mail.Ru
Флакон с чернилами Waterman (CWS0110710) Intense Black чернила черные чернила 50мл для ручек перьевых купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флакон с чернилами Waterman (CWS0110710) Intense Black чернила черные чернила 50мл для ручек перьевых

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флакон с чернилами Waterman (CWS0110710) Intense Black чернила черные чернила 50мл для ручек перьевых
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579691
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Количество в комплекте
1
Назначение
для перьевых ручек
Объем
50 мл
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
38

Описание товара Флакон с чернилами Waterman (CWS0110710) Intense Black чернила черные чернила 50мл для ручек перьевых

Чтобы разжечь ваш дух изобретательства, у чернил и сменных стержней Waterman есть своя удивительная история. С самых ранних дней, когда Льюис Эдсон Вотерман изобрел первые надежные авторучки в 1883 году, имели значение качество и инновации. В 1936 году Waterman представил первый в мире чернильный баллончик. В 1947 Waterman удивил весь мир, запустив в производство Pentabille, первую шариковую ручку с пятью сменными цветами. Чем бы Вы ни писали, пером, шариковой ручкой, капиллярной ручкой или роллером, вы всегда можете положиться на качество Waterman. Поэтому следите за тем, чтобы у Вас не закончились чернила, и свежие идеи никогда не закончатся.

Отзывы о товаре Флакон с чернилами Waterman (CWS0110710) Intense Black чернила черные чернила 50мл для ручек перьевых




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Количество в комплекте
1
Назначение
для перьевых ручек
Объем
50 мл
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы разжечь ваш дух изобретательства, у чернил и сменных стержней Waterman есть своя удивительная история. С самых ранних дней, когда Льюис Эдсон Вотерман изобрел первые надежные авторучки в 1883 году, имели значение качество и инновации. В 1936 году Waterman представил первый в мире чернильный баллончик. В 1947 Waterman удивил весь мир, запустив в производство Pentabille, первую шариковую ручку с пятью сменными цветами. Чем бы Вы ни писали, пером, шариковой ручкой, капиллярной ручкой или роллером, вы всегда можете положиться на качество Waterman. Поэтому следите за тем, чтобы у Вас не закончились чернила, и свежие идеи никогда не закончатся.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флакон с чернилами Waterman (CWS0110710) Intense Black чернила черные чернила 50мл для ручек перьевых - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...