Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ручка шариков. Parker 51 Premium (CW2169080) Turquoise GT M черн. черн. подар.кор.
Parker 51 Premium — это переосмысление культовой классики, впервые представленной в 1941 году. Оригинал покорил мир, и эта современная интерпретация столь же ошеломительна. Сохраняя свой фирменный обтекаемый силуэт, эта шариковая ручка с поворотным механизмом и стержнем Quinkflow обеспечивает плавное и надежное письмо. Корпус, изготовленный из драгоценной смолы, имеет глянцевое покрытие четырех цветов: черный, лесной зеленый, ярко-красный и бирюзовый. Каждый цвет тщательно отобран из ассортимента наследия, чтобы соответствовать современным вкусам. Золотая отделка является безошибочным признаком превосходного мастерства PARKER, а на крышке изображен один из четырех прекрасно выгравированных узоров, вдохновленных конструкциями и конструкциями современной архитектуры., Взяв классику дизайна и переосмыслив ее для современного мира, Parker 51 Premium выглядит захватывающей фигурой на фоне минималистского технологического стиля. Взяв классику дизайна и переосмыслив ее для современного мира, Parker 51 Premium выглядит захватывающей фигурой на фоне минималистского технологического стиля.
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