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Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв.

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Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 1
Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 2
Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 3
Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 4
Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 5
Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
  • Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 1
  • Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 2
  • Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 3
  • Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 4
  • Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 5
  • Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579613
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв.
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв.

Функциональная, умная и отточенная ручка-роллер Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из оружейного металла до наконечника из оружейного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной шариковой ручке используются стержни-роллеры Quink, обеспечивающие гладкое и насыщенное письмо. Ручка Parker IM Monochrome в элегантной подарочной упаковке станет незабываемым подарком.

Отзывы о товаре Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональная, умная и отточенная ручка-роллер Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из оружейного металла до наконечника из оружейного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной шариковой ручке используются стержни-роллеры Quink, обеспечивающие гладкое и насыщенное письмо. Ручка Parker IM Monochrome в элегантной подарочной упаковке станет незабываемым подарком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. кругл. телескопич.корпус 1цв. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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