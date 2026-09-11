Набор ручек Parker Jotter Core KB61 (CW2093256) Stainless Steel CT подар.кор. ручка шариковая/карандаш механический 0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ручек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579571
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор ручек
Длина ручки, см
12.84
Материал корпуса
сталь нержавеющая
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
без колпачка
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор/картриджи
Тип ручки
шариковая, карандаш механический 0.5
Толщина линии, мм
0.5
Упаковка
есть
Цвет
Stainless Steel CT
Цвет корпуса
серебро
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
104
Описание товара Набор ручек Parker Jotter Core KB61 (CW2093256) Stainless Steel CT подар.кор. ручка шариковая/карандаш механический 0.5
Набор ручек Parker Jotter Core KB61 Stainless Steel CT, коробка подарочная (CW2093256). Улучшенная модель культовой шариковой ручки Parker Jotter. Высоконадежный кнопочный механизм выдвижения грифеля.Используются стандартные грифели HB 0,5 мм Parker для механических карандашей с непрерывной подачей грифеля. Встроенный сменный ластик, находится под кнопкой.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Набор ручек
Длина ручки, см
12.84
Материал корпуса
сталь нержавеющая
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
без колпачка
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор/картриджи
Тип ручки
шариковая, карандаш механический 0.5
Толщина линии, мм
0.5
Упаковка
есть
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Цвет
Stainless Steel CT
Цвет корпуса
серебро
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Франция
Набор ручек Parker Jotter Core KB61 Stainless Steel CT, коробка подарочная (CW2093256). Улучшенная модель культовой шариковой ручки Parker Jotter. Высоконадежный кнопочный механизм выдвижения грифеля.Используются стандартные грифели HB 0,5 мм Parker для механических карандашей с непрерывной подачей грифеля. Встроенный сменный ластик, находится под кнопкой.
Набор ручек Parker Jotter Core KB61 (CW2093256) Stainless Steel CT подар.кор. ручка шариковая/карандаш механический 0.5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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