Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ручек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579569
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор ручек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
160
Описание товара Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус
Элегантные, изящные и профессиональные, но достаточно удобные для повседневного использования благодаря своей эргономичной форме ручки Parker IM имеют гладкий заостренный вид, который органично сочетается с инновационным дизайном, создавая эффектное впечатление. Этот набор ручек Parker с корпусом из насыщенного глянцевого черного лака и яркой позолоченной отделкой станет незабываемым подарком для профессионалов, стремящихся оставить свой след, а также для тех, кто ценит медленное искусство выражения идей на бумаге.
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Элегантные, изящные и профессиональные, но достаточно удобные для повседневного использования благодаря своей эргономичной форме ручки Parker IM имеют гладкий заостренный вид, который органично сочетается с инновационным дизайном, создавая эффектное впечатление. Этот набор ручек Parker с корпусом из насыщенного глянцевого черного лака и яркой позолоченной отделкой станет незабываемым подарком для профессионалов, стремящихся оставить свой след, а также для тех, кто ценит медленное искусство выражения идей на бумаге.
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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