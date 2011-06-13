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Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая

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Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 1
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 2
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 3
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 4
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 5
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 6
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 7
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 8
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 9
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 10
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 11
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 12
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 13
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 14
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 15
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ручек
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 1
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 2
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 3
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 4
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 5
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 6
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 7
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 8
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 9
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 10
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 11
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 12
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 13
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 14
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 15
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579568
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Набор ручек
Длина ручки, см
13.6/11.9
Материал корпуса
сталь нержавеющая
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
автоматическая
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор/картриджи
Тип ручки
перьевая, шариковая
Толщина линии, мм
1
Упаковка
есть
Цвет
Black CT
Цвет корпуса
черный
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
120

Описание товара Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая

В новом наборе Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эти ручки стали идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.

Отзывы о товаре Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Набор ручек
Длина ручки, см
13.6/11.9
Материал корпуса
сталь нержавеющая
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
автоматическая
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор/картриджи
Тип ручки
перьевая, шариковая
Толщина линии, мм
1
Упаковка
есть
Развернуть
Цвет
Black CT
Цвет корпуса
черный
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Описание
В новом наборе Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эти ручки стали идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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