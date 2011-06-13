Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ручек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579568
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор ручек
Длина ручки, см
13.6/11.9
Материал корпуса
сталь нержавеющая
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
автоматическая
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор/картриджи
Тип ручки
перьевая, шариковая
Толщина линии, мм
1
Упаковка
есть
Цвет
Black CT
Цвет корпуса
черный
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
120
Описание товара Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая
В новом наборе Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эти ручки стали идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Набор ручек
Длина ручки, см
13.6/11.9
Материал корпуса
сталь нержавеющая
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
автоматическая
Размер пера
M
Способ заправки
конвертор/картриджи
Тип ручки
перьевая, шариковая
Толщина линии, мм
1
Упаковка
есть
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Цвет
Black CT
Цвет корпуса
черный
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Китай
В новом наборе Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эти ручки стали идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093215) Black CT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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