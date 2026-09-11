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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 180 руб.
2 074
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577858
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Описание товара Конструктор "Спортивный автомобиль" (387 деталей) в коробке
Конструктор Double Egle Спортивный автомобиль C52024W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Такая привлекательная модель гоночного автомобиля светло-зеленого цвета обрадует любого мальчишку. И вовсе не потому, что она представляет детализированную копию легендарной немецкой марки. Главным аргументом станет то, что машина из конструктора C52024 CADA Porshe 911способна самостоятельно преодолевать довольно приличное расстояние. Представьте себе – до 10 метров! Такую возможность игрушке предоставляет установленный в ней инерционный двигатель Pull Back, работающий по принципу «откати и отпусти».
Конструктор Double Egle Спортивный автомобиль C52024W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Такая привлекательная модель гоночного автомобиля светло-зеленого цвета обрадует любого мальчишку. И вовсе не потому, что она представляет детализированную копию легендарной немецкой марки. Главным аргументом станет то, что машина из конструктора C52024 CADA Porshe 911способна самостоятельно преодолевать довольно приличное расстояние. Представьте себе – до 10 метров! Такую возможность игрушке предоставляет установленный в ней инерционный двигатель Pull Back, работающий по принципу «откати и отпусти».
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