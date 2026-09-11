Описание товара Память оперативная DDR4 AMD Radeon R7 Performance Series CL16 8Gb 2400MHz pc-19200 SO-DIMM (R748G2400S2S-U)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти DDR4 формата SO-DIMM ориентирован прежде всего на владельцев ноутбуков и компактных настольных систем, которым необходим стабильный апгрейд или замена памяти для повседневных задач. С объёмом 8 ГБ и частотой 2400 МГц этот модуль обеспечит комфортную работу с офисными приложениями, веб-серфингом с множеством вкладок, а также лёгкими творческими программами, но для современных игр или профессионального видеомонтажа его производительности и объёма может оказаться недостаточно.

Он станет отличным выбором для обновления старого ноутбука, где важна гарантированная совместимость и надёжность, или для сборки недорогого медиацентра или офисного ПК в компактном корпусе. Комплект из двух таких планок позволит активировать двухканальный режим, что заметно увеличит скорость работы системы в сравнении с одним модулем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка памяти стандарта DDR4, что означает использование передовых на момент её выхода технологий, включая более низкое рабочее напряжение и повышенную энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM, который значительно компактнее стандартных планок DIMM для настольных компьютеров.

Этот форм-фактор предназначен исключительно для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и некоторых компактных материнских плат. Крайне важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для DIMM в обычных системных платах, поэтому при выборе необходимо точно убедиться в типе слотов вашего устройства.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что на сегодняшний день считается базовым уровнем для комфортного выполнения нескольких задач одновременно. Частота работы 2400 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для платформы с поддержкой DDR4, положительно влияя на общую отзывчивость системы и скорость загрузки приложений.

В реальных условиях такая память позволит без задержек работать с документами, запускать несколько программ и держать открытыми десятки вкладок в браузере. Для более требовательных сценариев, таких как рендеринг или современные игры, рекомендуется рассматривать комплекты большей ёмкости (от 16 ГБ) и с более высокой частотой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL16, определяют задержку доступа к данным. В связке с частотой 2400 МГц они обеспечивают сбалансированную производительность с акцентом на стабильность, что особенно важно для ноутбучных платформ. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления и нагрева.

Модуль поддерживает технологию AMD Radeon R7 Performance Series, что подразумевает оптимизацию и гарантированную работу на заявленных характеристиках в совместимых системах. Для автоматического разгона до номинальной частоты 2400 МГц может потребоваться активация соответствующего профиля XMP или его аналога в BIOS вашего устройства, если такая функция там предусмотрена.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Это включает в себя широкий спектр платформ на процессорах Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (серии Ryzen Mobile и более старые). Важно учитывать, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит от процессора и материнской платы конкретного ноутбука.

Перед покупкой настоятельно рекомендуется сверить спецификации вашего устройства, чтобы убедиться в поддержке частоты 2400 МГц. В некоторых случаях система может автоматически понизить частоту до стандартного для платформы значения, например, 2133 МГц, для обеспечения стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где ограничено пространство и система охлаждения рассчитана на работу памяти при штатных частотах и напряжениях. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым ноутбуком без риска конфликта с другими компонентами.

Внешний вид модуля лаконичен, на печатной плате нанесена маркировка с основными характеристиками. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что полностью соответствует его позиционированию как надёжного и функционального компонента для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для максимального раскрытия производительности современной системы рекомендуется использовать два или четыре одинаковых модуля, установленных в соответствующие слоты, для активации двухканального режима. Этот режим позволяет эффективно удвоить пропускную способность подсистемы памяти, что положительно сказывается на скорости работы встроенной графики и в ресурсоёмких приложениях.

Если вы планируете расширение в будущем, оптимальным решением будет докупить точно такую же планку памяти (той же модели, объёма, частоты и таймингов) для минимизации рисков несовместимости. Установка модулей разных производителей или с разными характеристиками может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Никогда не пытайтесь установить его в стандартный слот DIMM настольной материнской платы. Также важно понимать, что заявленная частота 2400 МГц является максимальной и гарантированно достигается только в системах, которые её официально поддерживают.

Этот модуль станет отличным выбором для целевого апгрейда ноутбука с 4 или 8 ГБ памяти до 8 или 16 ГБ (в паре со вторым таким же) для повышения общей отзывчивости и многозадачности. Если ваша цель - сборка нового игрового ПК или рабочей станции, вам необходимы модули стандарта DIMM. Для самых требовательных задач в ноутбуке стоит обратить внимание на комплекты SO-DIMM большей ёмкости (16 ГБ и более) и с более высокой частотой, если они поддерживаются вашей платформой.