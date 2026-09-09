Описание товара Оперативная память AMD 8Gb DDR4 SODIMM (R748G2400S2S-UO)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда ноутбуков, компактных ПК и неттопов, работающих на платформе DDR4. Он отлично подходит для повседневных задач: офисной работы, веб-серфинга с большим количеством вкладок, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Если вы сталкиваетесь с подтормаживаниями системы из-за нехватки ОЗУ, добавление этой планки объёмом 8 ГБ даст заметный прирост отзывчивости, но для современных игр или профессионального монтажа видео стоит рассматривать комплекты большей ёмкости и скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшей DDR3. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер планки, предназначенной исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Важно помнить, что стандартные настольные модули DIMM физически не совместимы с этими слотами, поэтому выбор правильного форм-фактора критичен.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является оптимальным минимумом для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими одновременно запущенными программами. Частота работы памяти — 2400 МГц, что соответствует стандартной для многих ноутбучных платформ скорости DDR4. Эта частота обеспечивает достаточную пропускную способность для типичных сценариев, заметно улучшая плавность интерфейса и скорость загрузки приложений по сравнению с более медленными модулями, однако для задач, чувствительных к скорости памяти, вроде встроенной графики AMD Vega или Intel Iris Xe, более высокая частота была бы предпочтительнее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, включая ключевую латентность CL, стандартны для данной частоты и обычно указываются производителем как JEDEC. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что является нормой для DDR4 и способствует низкому энергопотреблению, что особенно важно для мобильных устройств. Данная планка, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, работая на заводских настройках, что делает её установку максимально простой и гарантирует совместимость с большинством ноутбуков без необходимости заходить в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR4. Он отлично подходит для платформ на процессорах Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также для AMD Ryzen Mobile. Перед покупкой крайне важно уточнить, какое поколение памяти (DDR3 или DDR4) и максимальный объём поддерживает ваша конкретная модель ноутбука, так как установка неподходящего поколения физически невозможна, а превышение поддерживаемого объёма не даст результата.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без радиатора, что является нормой для модулей с умеренной частотой 2400 МГц. Низкопрофильный дизайн гарантирует, что планка без проблем поместится в любой корпус ноутбука, где пространство строго ограничено. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, так как модуль скрыт внутри устройства, а его основная задача — надёжная работа, а не визуальное оформление.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установка второй идентичной или очень похожей по характеристикам планки в соответствующий слот. При апгрейде ноутбука с уже установленной памятью рекомендуется по возможности подбирать модуль с такими же частотой, таймингами и объёмом для избежания потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для обычных настольных компьютеров. Также стоит учесть, что ноутбуки часто имеют жёсткие ограничения по максимально поддерживаемой частоте и объёму памяти, поэтому заявленные 2400 МГц могут быть понижены системой, если процессор или чипсет не поддерживают такую скорость. Этот модуль — отличное бюджетное решение для расширения оперативной памяти старого или не самого мощного ноутбука, но если вам нужна максимальная производительность для игр или работы с графикой, лучше сразу искать комплект из двух планок с более высокой частотой.