Описание товара Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора, SO-DIMM (INTEL Only)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для базового апгрейда или сборки компактных систем, где на первом месте стоит надежность и совместимость, а не рекордная производительность. Он отлично подойдет для модернизации офисного ноутбука или неттопа, позволив комфортно работать с документами, множеством вкладок в браузере и не слишком требовательными приложениями. Однако для современных игр или профессиональных задач, таких как монтаж видео или работа с тяжелыми инженерными пакетами, стоит рассматривать комплекты большего объема и с более низкими таймингами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM и использует стандарт DDR4, что является ключевым моментом при выборе. Это означает, что он предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК и моноблоки, оснащенные соответствующими слотами. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически и электрически несовместимы со слотами для настольной памяти DIMM, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться в поддержке вашей платформой именно этого форм-фактора и поколения DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 8 ГБ на одной планке является разумным минимумом для современных систем, позволяющим комфортно выполнять повседневные задачи. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, которая может повысить общую отзывчивость системы, особенно в сценариях с активным использованием встроенной графики процессора, так как она использует оперативную память в качестве видеопамяти. В играх и профессиональных приложениях прирост от высокой частоты может быть заметен, но часто упирается в другие компоненты системы, такие как процессор и диск.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля указаны как CL22, что является довольно высоким значением латентности для частоты 3200 МГц. Это указывает на использование памяти на базовых микросхемах, которые не рассчитаны на интенсивный разгон. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В. Ключевой особенностью этой модели является поддержка только технологии Intel XMP, что автоматически означает несовместимость с автоматическим разгоном через профиль AMD EXPO. Для работы на заявленной частоте в ноутбуке необходимо, чтобы система поддерживала XMP-профили, что встречается не во всех моделях.

Совместимость с платформой

Как явно указано в названии, этот модуль совместим только с платформами Intel, поддерживающими профиль XMP. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего ноутбука или материнской платы компактного ПК поддержку частоты 3200 МГц по шине памяти и технологии XMP. Во многих ноутбуках частота памяти жестко зафиксирована на уровне JEDEC (обычно 2666 или 2933 МГц), и модуль может работать на более низкой, базовой частоте. Также стоит проверить максимально поддерживаемый производителем ноутбука объем памяти на один слот.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен без радиатора, что является стандартным решением для ноутбучной памяти, где пространство для обдува ограничено, а рабочие частоты и напряжения не приводят к критическому перегреву микросхем. Отсутствие радиатора делает планку максимально компактной, что гарантирует совместимость с любым ноутбуком, независимо от плотности компоновки. Подсветка или какие-либо декоративные элементы также отсутствуют, что соответствует утилитарному назначению модуля для скрытой установки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти и, как следствие, общую производительность системы, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие парные слоты. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется сразу приобрести парный комплект или докупить точно такую же планку. Смешивание модулей с разными характеристиками (частотой, таймингами, вольтажом) может привести к нестабильной работе на пониженных настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - совместимость только с платформами Intel, поддерживающими XMP. В ноутбуках без такой поддержки память будет работать на стандартной для процессора частоте JEDEC, например, 2666 МГц. Высокие тайминги CL22 говорят о том, что это модуль начального уровня, не рассчитанный на энтузиастов разгона. При выборе убедитесь, что ваша система использует именно DDR4 и форм-фактор SO-DIMM. Этот модуль оптимален для неигрового апгрейда ноутбука, где важна надежность и цена. Для сборки нового игрового ноутбука или рабочей станции лучше сразу рассматривать парные комплекты с более низкими таймингами (например, CL16 или CL18).