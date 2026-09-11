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Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная

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Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 1
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 2
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 3
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 4
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 5
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 6
Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзины для белья
Установка (монтаж)
настенный
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 1
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 2
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 3
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 4
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 5
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 6
  • Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 190 руб. 
Начислим 672 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574435
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная
11 190 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Корзины для белья
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
43х24х7
Вес, кг.
1.09

Описание товара Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная

Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Двойные корзины дают возможность размещать их на разных стенах, а также на разной высоте относительно друг друга. Теперь поместятся баночки и бутылочки любой высоты. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ. РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Корзины для белья
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Двойные корзины дают возможность размещать их на разных стенах, а также на разной высоте относительно друг друга. Теперь поместятся баночки и бутылочки любой высоты. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ. РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная - стоимость товара 11190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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