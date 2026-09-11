Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная
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Коллекция Sense L
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В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром
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В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром
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В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитКорзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452200 хро...
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В наличииЦена 3 890 руб. 4 410 руб.973 руб. в СплитПолка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
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В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитПолка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый
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В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитПолка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристы...
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В наличииЦена 4 390 руб. 4 680 руб.1098 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром
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В наличииЦена 7 890 руб. 8 280 руб.1973 руб. в СплитПолка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром
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В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром
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В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитПоручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром
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В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром
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В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный
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В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитКорзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 чер...
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В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная
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В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитПолка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453222 черная
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В наличииЦена 9 090 руб. 10 170 руб.2273 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черна...
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В наличииЦена 1 380 руб. 4 190 руб.345 руб. в СплитПолка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хоро...
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В наличииЦена 2 850 руб. 4 390 руб.713 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состоя...
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В наличииЦена 6 090 руб. 9 090 руб.1523 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черна...
Характеристики
Описание товара Корзина для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7452222 черная
Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Двойные корзины дают возможность размещать их на разных стенах, а также на разной высоте относительно друг друга. Теперь поместятся баночки и бутылочки любой высоты. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ. РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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