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Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888

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Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888 - фото 1
Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
  • Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888 - фото 1
  • Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
1 710 руб.  1 800 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 455754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888
1 710 руб. -5%
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Габариты (ВxГxШ), мм
78x635x80
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
75х13х9
Вес, г.
600

Описание товара Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888

Новая коллекция Lopau K-6000 отличается прямолинейностью форм, которые выполнены очень изящно и утонченно. Каждая линия изделия отточена до совершенства, чтобы наполнить интерьер безупречностью.

Отзывы о товаре Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888




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Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Габариты (ВxГxШ), мм
78x635x80
Страна производитель
Германия
Описание
Новая коллекция Lopau K-6000 отличается прямолинейностью форм, которые выполнены очень изящно и утонченно. Каждая линия изделия отточена до совершенства, чтобы наполнить интерьер безупречностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888 - данный товар вы можете купить по цене 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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