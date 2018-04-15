Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
В наличии
Код товара: 574203
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 030 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
32.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
43.1
Габариты без упаковки
328х353х431
Длина всасывающего шланга, м
1.8
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х38
Вес, кг.
6.2
Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1.628-050.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 8 320 руб.2080 руб. в СплитПылесос строительный Зубр ПУ-60-1400 М4 серый
-
В наличииЦена 8 850 руб.2213 руб. в СплитСтроительный пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/6/18/C Home 1000Вт (...
-
В наличииЦена 8 930 руб.2233 руб. в СплитПылесос строительный Karcher WD 3 S V-17/4/20 1000Вт (уборка: су...
-
В наличииЦена 9 410 руб.2353 руб. в СплитСтроительный пылесос Karcher WD 3 S V-19/4/20 (YSY) 1000Вт (убор...
-
В наличииЦена 12 490 руб. 16 000 руб.3123 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM
-
В наличииЦена 13 190 руб.3298 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1625-STORM
-
В наличииЦена 13 890 руб.3473 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1630-STORM
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитПылесос строительный Karcher WD 5 S V-25/5/22 1100Вт (уборка: су...
-
В наличииЦена 18 970 руб.4743 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-700
-
В наличииЦена 19 330 руб. 30 710 руб.4833 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-2460-STORM
-
В наличииЦена 23 490 руб.5873 руб. в СплитПылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-1530M-Smart Clean
-
В наличии БесплатноЦена 24 210 руб. 38 130 руб.6053 руб. в СплитСтроительный пылесос Bort BSS-2260-Twin
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
32.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
43.1
Габариты без упаковки
328х353х431
Длина всасывающего шланга, м
1.8
Развернуть
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1.628-050.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
Купить Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - по цене 8030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый