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Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

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Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
  • Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
8 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
32.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
43.1
Габариты без упаковки
328х353х431
Длина всасывающего шланга, м
1.8
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х38
Вес, кг.
6.2

Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1.628-050.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.



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Теги товара: маленькие

Отзывы о товаре Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
32.8
Тип розеток
нет
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Ширина, см
43.1
Габариты без упаковки
328х353х431
Длина всасывающего шланга, м
1.8
Развернуть
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Китай
Описание
Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1.628-050.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой


Теги товара: маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос строительный Karcher WD 2 Plus S V-15/4/18 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - по цене 8030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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