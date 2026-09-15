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Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа

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Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 1
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 2
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 3
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 1
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 2
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 3
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
5 900 руб.  12 661 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 572324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа
5 900 руб. -53%
12 661 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Чехол
Дополнительно
размер 5x6.5x2 см
Особенности
с карабином
Цвет
черный
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
300

Описание товара Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа

Чехол для AirPods Pro от Piquadro из коллекции Blue Square — элегантное итальянское решение для защиты и стильного хранения ваших наушников. Компактные размеры 5x6.5x2 см позволяют носить аксессуар в кармане или небольшой сумке, не занимая лишнего места. Натуральная кожа придаёт чехлу роскошный вид и обеспечивает приятные тактильные ощущения. Классический чёрный цвет универсален и подчёркивает статус владельца.

Отзывы о товаре Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Чехол
Дополнительно
размер 5x6.5x2 см
Особенности
с карабином
Цвет
черный
Страна производитель
Италия
Описание
Чехол для AirPods Pro от Piquadro из коллекции Blue Square — элегантное итальянское решение для защиты и стильного хранения ваших наушников. Компактные размеры 5x6.5x2 см позволяют носить аксессуар в кармане или небольшой сумке, не занимая лишнего места. Натуральная кожа придаёт чехлу роскошный вид и обеспечивает приятные тактильные ощущения. Классический чёрный цвет универсален и подчёркивает статус владельца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - стоимость товара 5900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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