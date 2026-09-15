Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%5 900 руб. 12 661 руб.
В наличии
Код товара: 572324
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 900 руб. -53%
12 661 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Дополнительно
размер 5x6.5x2 см
Особенности
с карабином
Цвет
черный
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
300
Описание товара Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа
Чехол для AirPods Pro от Piquadro из коллекции Blue Square — элегантное итальянское решение для защиты и стильного хранения ваших наушников. Компактные размеры 5x6.5x2 см позволяют носить аксессуар в кармане или небольшой сумке, не занимая лишнего места. Натуральная кожа придаёт чехлу роскошный вид и обеспечивает приятные тактильные ощущения. Классический чёрный цвет универсален и подчёркивает статус владельца.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Чехол
Дополнительно
размер 5x6.5x2 см
Особенности
с карабином
Цвет
черный
Страна производитель
Италия
Чехол для AirPods Pro от Piquadro из коллекции Blue Square — элегантное итальянское решение для защиты и стильного хранения ваших наушников. Компактные размеры 5x6.5x2 см позволяют носить аксессуар в кармане или небольшой сумке, не занимая лишнего места. Натуральная кожа придаёт чехлу роскошный вид и обеспечивает приятные тактильные ощущения. Классический чёрный цвет универсален и подчёркивает статус владельца.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - стоимость товара 5900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа