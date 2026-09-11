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Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397)

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Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557408
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
57х57х24
Вес, кг.
9.46

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397)

Модель идеально подходит для домашнего офиса, а также впишется в интерьер любых предприятий сферы обслуживания: салонов, агентств, студий и т. п. Каркас сиденья и спинки выполнен из фанеры. Материал обивки - приятная на ощупь, бархатистая мебельная ткань. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид и эргономику. Поролон в сиденье и спинке - средней жесткости, набивка - плотная. Пятилучие металлическое разборное, за счет чего достигается компактность упаковки. При этом показатели по максимальной статической нагрузке на уровне больших кресел руководителей - 120 кг. Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Stream MG-314 темно-синее LT-27 (532397)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Модель идеально подходит для домашнего офиса, а также впишется в интерьер любых предприятий сферы обслуживания: салонов, агентств, студий и т. п. Каркас сиденья и спинки выполнен из фанеры. Материал обивки - приятная на ощупь, бархатистая мебельная ткань. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид и эргономику. Поролон в сиденье и спинке - средней жесткости, набивка - плотная. Пятилучие металлическое разборное, за счет чего достигается компактность упаковки. При этом показатели по максимальной статической нагрузке на уровне больших кресел руководителей - 120 кг. Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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