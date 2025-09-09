Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC (LHR) оборудована одним разъемом HDMI и тремя DisplayPort, что говорит о совместимости с любыми компьютерными устройствами, используемыми ныне. Это надежный компонент с подключением по PCI-E 4.0, разработанный для модернизации игрового ПК. Он содержит эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами. Они обеспечивают высокоэффективное охлаждение, создавая сильное статическое давление. Надежность конструкции видеокарты MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC (LHR) обусловлена наличием прочной шлифованной пластины на обратной ее стороне. Стабильную работу этого компонента обеспечивает мощная система питания, взаимосвязанная с иными инженерными решениями. Он использует собственную память GDDR6 объемом 12 ГБ, поэтому гарантирует высокоскоростной отклик графики без ущерба остальным компонентам компьютерной системы. Модель с разрядностью шины 192 бит поддерживает штатную частоту на уровне 1320-1807 МГц.
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Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Достоинства:
Комментарий:
запаковано хорошо, все пломбы стоят, она новая. Все работает отлично. Видеокарту рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз видеокарты у этого продавца, всë отлично. Видеокарта новая!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная видеокарта совершенно новая, была классно упакована, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Карта супер, но есть одно но! Карта слишком сильно греется, я бы сказал даже очень сильно, палец несколько секунд не удержишь, на трубе или радиаторе, в простое тоже греется сильно) я такую карту встречаю в первое! На средних настройках в играх, таких как «Том Райдер», «Дайн Лайт», «Ассасин: Одиссея» и Анчарты — утраченное наследие, в интернете тоже когда лазеешь и смотришь короткометражки (видео) греется сильно. В общем, мне кажется, с картой что-то не то скорее брак!!! Выбор за вами) Моя прежняя карта в простое никогда не грелась, только в играх на ультра настройках, но... температура была средняя!
Достоинства:
Комментарий:
Привезли новую видеокарту, тянет рдр 2 на ультра-высоких в 60 фпс, бывали просадки до 55 фпс мой процессор i7 7700 . Отличная видеокарта, но сдал обратно, так как из-за моей неопытности думал, что моя материнка не потянет 4070. Спасибо продавцам за отличный товар, жаль, что немного вас подвёл
Достоинства:
Комментарий:
все новое,все пломбы на месте,все работает,заказывать смело можно
Достоинства:
Комментарий:
обалденная видюха, сижу ведьмака прохожу с rtx ничего не греется, всë в пределах нормы радостный как ребëнок
Достоинства:
Комментарий:
Все рабочее. Новое. Товар соответствует описанию. Нечего добавить)))
Достоинства:
Комментарий:
Карточка стоит своих денег! Покажет вам то, чего вы ещё не видели
Достоинства:
Комментарий:
Можно заказывать, карта приехала новая в заводской упаковке, на пломбах. Надеюсь будет служить верой и правдой. Игрушки тянет. Взял на замену 1650 — прирост заметен, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели по хорошей цене Заказывали соседу взамен его накрывшейся карты Работает гуд
Достоинства:
Комментарий:
Пришла с задержками. Оригинал. Все функционирует отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Сбылась мечта идиота: давно ее хотел купить,.т.к монитор 27\" и 2к :) Карта работает, все параметры, как в описании.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Тихая. Нет богомерской подсветки.))) Оживил компьютер 11 летней давности.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, благодарю. Качество соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально. И доставка и упаковка и работоспособность
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, если важна свежесть товара. В аиде график для DOOM Eternal, 1080p@100fps, ультра настройки
Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
Достоинства:
Комментарий:
запаковано хорошо, все пломбы стоят, она новая. Все работает отлично. Видеокарту рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз видеокарты у этого продавца, всë отлично. Видеокарта новая!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная видеокарта совершенно новая, была классно упакована, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Карта супер, но есть одно но! Карта слишком сильно греется, я бы сказал даже очень сильно, палец несколько секунд не удержишь, на трубе или радиаторе, в простое тоже греется сильно) я такую карту встречаю в первое! На средних настройках в играх, таких как «Том Райдер», «Дайн Лайт», «Ассасин: Одиссея» и Анчарты — утраченное наследие, в интернете тоже когда лазеешь и смотришь короткометражки (видео) греется сильно. В общем, мне кажется, с картой что-то не то скорее брак!!! Выбор за вами) Моя прежняя карта в простое никогда не грелась, только в играх на ультра настройках, но... температура была средняя!
Достоинства:
Комментарий:
Привезли новую видеокарту, тянет рдр 2 на ультра-высоких в 60 фпс, бывали просадки до 55 фпс мой процессор i7 7700 . Отличная видеокарта, но сдал обратно, так как из-за моей неопытности думал, что моя материнка не потянет 4070. Спасибо продавцам за отличный товар, жаль, что немного вас подвёл
Достоинства:
Комментарий:
все новое,все пломбы на месте,все работает,заказывать смело можно
Достоинства:
Комментарий:
обалденная видюха, сижу ведьмака прохожу с rtx ничего не греется, всë в пределах нормы радостный как ребëнок
Достоинства:
Комментарий:
Все рабочее. Новое. Товар соответствует описанию. Нечего добавить)))
Достоинства:
Комментарий:
Карточка стоит своих денег! Покажет вам то, чего вы ещё не видели
Достоинства:
Комментарий:
Можно заказывать, карта приехала новая в заводской упаковке, на пломбах. Надеюсь будет служить верой и правдой. Игрушки тянет. Взял на замену 1650 — прирост заметен, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели по хорошей цене Заказывали соседу взамен его накрывшейся карты Работает гуд
Достоинства:
Комментарий:
Пришла с задержками. Оригинал. Все функционирует отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Сбылась мечта идиота: давно ее хотел купить,.т.к монитор 27\" и 2к :) Карта работает, все параметры, как в описании.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Тихая. Нет богомерской подсветки.))) Оживил компьютер 11 летней давности.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, благодарю. Качество соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально. И доставка и упаковка и работоспособность
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, если важна свежесть товара. В аиде график для DOOM Eternal, 1080p@100fps, ультра настройки