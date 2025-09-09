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Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC

17 Отзывы
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Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 1
Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 2
Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 3
Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 4
Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 5
Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 6
Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 7
Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 8
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Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 10
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Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 12
Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 13
Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
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  • Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554757
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х7
Вес, кг.
11.1

Описание товара Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC (LHR) оборудована одним разъемом HDMI и тремя DisplayPort, что говорит о совместимости с любыми компьютерными устройствами, используемыми ныне. Это надежный компонент с подключением по PCI-E 4.0, разработанный для модернизации игрового ПК. Он содержит эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами. Они обеспечивают высокоэффективное охлаждение, создавая сильное статическое давление. Надежность конструкции видеокарты MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC (LHR) обусловлена наличием прочной шлифованной пластины на обратной ее стороне. Стабильную работу этого компонента обеспечивает мощная система питания, взаимосвязанная с иными инженерными решениями. Он использует собственную память GDDR6 объемом 12 ГБ, поэтому гарантирует высокоскоростной отклик графики без ущерба остальным компонентам компьютерной системы. Модель с разрядностью шины 192 бит поддерживает штатную частоту на уровне 1320-1807 МГц.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC

Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Маргарита В.

Достоинства:


Комментарий:
запаковано хорошо, все пломбы стоят, она новая. Все работает отлично. Видеокарту рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз видеокарты у этого продавца, всë отлично. Видеокарта новая!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная видеокарта совершенно новая, была классно упакована, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Карта супер, но есть одно но! Карта слишком сильно греется, я бы сказал даже очень сильно, палец несколько секунд не удержишь, на трубе или радиаторе, в простое тоже греется сильно) я такую карту встречаю в первое! На средних настройках в играх, таких как «Том Райдер», «Дайн Лайт», «Ассасин: Одиссея» и Анчарты — утраченное наследие, в интернете тоже когда лазеешь и смотришь короткометражки (видео) греется сильно. В общем, мне кажется, с картой что-то не то скорее брак!!! Выбор за вами) Моя прежняя карта в простое никогда не грелась, только в играх на ультра настройках, но... температура была средняя!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли новую видеокарту, тянет рдр 2 на ультра-высоких в 60 фпс, бывали просадки до 55 фпс мой процессор i7 7700 . Отличная видеокарта, но сдал обратно, так как из-за моей неопытности думал, что моя материнка не потянет 4070. Спасибо продавцам за отличный товар, жаль, что немного вас подвёл
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
все новое,все пломбы на месте,все работает,заказывать смело можно
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
обалденная видюха, сижу ведьмака прохожу с rtx ничего не греется, всë в пределах нормы радостный как ребëнок
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Все рабочее. Новое. Товар соответствует описанию. Нечего добавить)))
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Карточка стоит своих денег! Покажет вам то, чего вы ещё не видели
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Можно заказывать, карта приехала новая в заводской упаковке, на пломбах. Надеюсь будет служить верой и правдой. Игрушки тянет. Взял на замену 1650 — прирост заметен, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели по хорошей цене Заказывали соседу взамен его накрывшейся карты Работает гуд
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Stanislav M.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла с задержками. Оригинал. Все функционирует отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Сбылась мечта идиота: давно ее хотел купить,.т.к монитор 27\" и 2к :) Карта работает, все параметры, как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Павел

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Тихая. Нет богомерской подсветки.))) Оживил компьютер 11 летней давности.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Ирина Анатольевна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, благодарю. Качество соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально. И доставка и упаковка и работоспособность
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, если важна свежесть товара. В аиде график для DOOM Eternal, 1080p@100fps, ультра настройки



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC (LHR) оборудована одним разъемом HDMI и тремя DisplayPort, что говорит о совместимости с любыми компьютерными устройствами, используемыми ныне. Это надежный компонент с подключением по PCI-E 4.0, разработанный для модернизации игрового ПК. Он содержит эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами. Они обеспечивают высокоэффективное охлаждение, создавая сильное статическое давление. Надежность конструкции видеокарты MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC (LHR) обусловлена наличием прочной шлифованной пластины на обратной ее стороне. Стабильную работу этого компонента обеспечивает мощная система питания, взаимосвязанная с иными инженерными решениями. Он использует собственную память GDDR6 объемом 12 ГБ, поэтому гарантирует высокоскоростной отклик графики без ущерба остальным компонентам компьютерной системы. Модель с разрядностью шины 192 бит поддерживает штатную частоту на уровне 1320-1807 МГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Маргарита В.

Достоинства:


Комментарий:
запаковано хорошо, все пломбы стоят, она новая. Все работает отлично. Видеокарту рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз видеокарты у этого продавца, всë отлично. Видеокарта новая!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная видеокарта совершенно новая, была классно упакована, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Карта супер, но есть одно но! Карта слишком сильно греется, я бы сказал даже очень сильно, палец несколько секунд не удержишь, на трубе или радиаторе, в простое тоже греется сильно) я такую карту встречаю в первое! На средних настройках в играх, таких как «Том Райдер», «Дайн Лайт», «Ассасин: Одиссея» и Анчарты — утраченное наследие, в интернете тоже когда лазеешь и смотришь короткометражки (видео) греется сильно. В общем, мне кажется, с картой что-то не то скорее брак!!! Выбор за вами) Моя прежняя карта в простое никогда не грелась, только в играх на ультра настройках, но... температура была средняя!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли новую видеокарту, тянет рдр 2 на ультра-высоких в 60 фпс, бывали просадки до 55 фпс мой процессор i7 7700 . Отличная видеокарта, но сдал обратно, так как из-за моей неопытности думал, что моя материнка не потянет 4070. Спасибо продавцам за отличный товар, жаль, что немного вас подвёл
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
все новое,все пломбы на месте,все работает,заказывать смело можно
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
обалденная видюха, сижу ведьмака прохожу с rtx ничего не греется, всë в пределах нормы радостный как ребëнок
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Все рабочее. Новое. Товар соответствует описанию. Нечего добавить)))
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Карточка стоит своих денег! Покажет вам то, чего вы ещё не видели
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Можно заказывать, карта приехала новая в заводской упаковке, на пломбах. Надеюсь будет служить верой и правдой. Игрушки тянет. Взял на замену 1650 — прирост заметен, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели по хорошей цене Заказывали соседу взамен его накрывшейся карты Работает гуд
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Stanislav M.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла с задержками. Оригинал. Все функционирует отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Сбылась мечта идиота: давно ее хотел купить,.т.к монитор 27\" и 2к :) Карта работает, все параметры, как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Павел

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Тихая. Нет богомерской подсветки.))) Оживил компьютер 11 летней давности.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Ирина Анатольевна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, благодарю. Качество соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально. И доставка и упаковка и работоспособность
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую, если важна свежесть товара. В аиде график для DOOM Eternal, 1080p@100fps, ультра настройки


Видеокарта MSI RTX3060 12GB GDDR6 RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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