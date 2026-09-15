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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка

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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
270 руб.  660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554680
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка
270 руб. -59%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Tecno Spark 9 Pro
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
20

Описание товара Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой надежное решение для защиты вашего устройства от различных повреждений. Эти защитные стекла предназначены для установки на экран смартфона, обеспечивая высокую степень защиту и удобство в использовании. С толщиной всего 0.26 мм, они практически не изменяют внешний вид и чувствительность экрана, сохраняя его яркость и четкость. Особое внимание уделено прочности защитного стекла BoraSCO. Твердость 9H гарантирует, что ваше устройство будет защищено от царапин, потертостей и других механических повреждений, которые могут возникнуть при ежедневном использовании телефона. Это особенно важно для тех, кто стремится сохранить безупречный вид своего гаджета на протяжении длительного времени. Бренд BoraSCO славится своим качеством и надежностью, предлагая продукцию, которая отвечает самым высоким требованиям пользователей. Защитное стекло просто в установке и не оставляет пузырей, что делает процесс поклейки максимально комфортным. Выбирая защитные стекла и пленки BoraSCO, вы обеспечиваете своему телефону длительную защиту и продлеваете срок его эксплуатации при ежедневной эксплуатации.

Отзывы о товаре Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Tecno Spark 9 Pro
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO представляют собой надежное решение для защиты вашего устройства от различных повреждений. Эти защитные стекла предназначены для установки на экран смартфона, обеспечивая высокую степень защиту и удобство в использовании. С толщиной всего 0.26 мм, они практически не изменяют внешний вид и чувствительность экрана, сохраняя его яркость и четкость. Особое внимание уделено прочности защитного стекла BoraSCO. Твердость 9H гарантирует, что ваше устройство будет защищено от царапин, потертостей и других механических повреждений, которые могут возникнуть при ежедневном использовании телефона. Это особенно важно для тех, кто стремится сохранить безупречный вид своего гаджета на протяжении длительного времени. Бренд BoraSCO славится своим качеством и надежностью, предлагая продукцию, которая отвечает самым высоким требованиям пользователей. Защитное стекло просто в установке и не оставляет пузырей, что делает процесс поклейки максимально комфортным. Выбирая защитные стекла и пленки BoraSCO, вы обеспечиваете своему телефону длительную защиту и продлеваете срок его эксплуатации при ежедневной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная рамка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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