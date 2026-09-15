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Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное

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Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное - фото 1
Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
  • Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное - фото 1
  • Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512302
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное
450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
для iPhone 13 mini
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное

Защитное стекло для телефонов Pero разработано специально для пользователей, ценящих надежность и стиль. Эта модель предназначена для экрана и идеально совместима с Apple iPhone 13 mini, обеспечивая идеальную подгонку и защиту без компромиссов. С размером 5.4 дюйма, защитное стекло от бренда Pero практически незаметно, сохраняя оригинальное качество отображения экрана. Прочный материал гарантирует высший уровень защиты от царапин, трещин и других повреждений, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Устанавливается стекло просто и быстро, обеспечивая полное прилегание без пузырей воздуха. Это идеальное решение для тех, кто хочет сохранить дисплей своего устройства в первозданном виде, не теряя при этом чувствительности сенсора и яркости экрана. Выберите защитное стекло Pero и наслаждайтесь спокойствием с каждой минутой использования вашего телефона.

Отзывы о товаре Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
для iPhone 13 mini
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное стекло для телефонов Pero разработано специально для пользователей, ценящих надежность и стиль. Эта модель предназначена для экрана и идеально совместима с Apple iPhone 13 mini, обеспечивая идеальную подгонку и защиту без компромиссов. С размером 5.4 дюйма, защитное стекло от бренда Pero практически незаметно, сохраняя оригинальное качество отображения экрана. Прочный материал гарантирует высший уровень защиты от царапин, трещин и других повреждений, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Устанавливается стекло просто и быстро, обеспечивая полное прилегание без пузырей воздуха. Это идеальное решение для тех, кто хочет сохранить дисплей своего устройства в первозданном виде, не теряя при этом чувствительности сенсора и яркости экрана. Выберите защитное стекло Pero и наслаждайтесь спокойствием с каждой минутой использования вашего телефона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черное - стоимость товара 450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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