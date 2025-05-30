Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU)
Очиститель воздуха XIAOMI Smart Air Purifier 4 Compact EUВысокоэффективная фильтрация — улавливает 99.97% частиц размером от 0.3 микрона. Эффективно противодействуя пыльце животных и другим аллергенам.PCADR 230 м3/ч, воздухозаборник 360°, что означает возможность фильтрации воздуха в комнатах площадью от 16 м2 до 27 м2.Мониторинг качества воздуха в режиме реального времени с интуитивно понятным четырехцветным индикатором.Интеллектуальное управление с помощью приложения Mi Home, а также работает с Ok Google, alexa.Ультра-тихий и энергоэффективный бесщеточный двигатель постоянного тока - шум работы всего 20 дБ в спящем режиме; максимальная потребляемая мощность 27 Вт (на 1/3 ниже, чем у конкурентов).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь действительно будет очищать воздух от загрязнений
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс, но разницы воздуха не вижу))))
Достоинства:
Комментарий:
Купил для сезона пыльцы, вроде работает, по крайней мере запахи быстро поглощает
Достоинства:
Комментарий:
Для небольшой квартиры самое то
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольны! В автоматическом режиме очиститель работает хорошо, безшумно. Через приложение все работает. Покупали в детскую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо убирает запахи, для аллергиков очень нужная вещь
Достоинства:
Комментарий:
Использую уже неделю. Вроде справляется со своей функцией очистки воздуха. Когда в воздухе чувствуется запах от готовки, включается на максимум в автоматическом режиме, т.е. датчик понимает, что воздух стал хуже. Не разобрался, как через приложение подключить очиститель.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде все работает, будем посмотреть.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. В комнате действительно чувствуется свежий воздух.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Товар пришел в заводской коробке, обвернутой пленкой в несколько слоев. Подключила к приложению без проблем (единственное, пришлось переключить регион с Китая на РФ, остальные приборы у меня для Китая, так что буду переключаться туда-сюда, но мне не принципиально). На авто и ночном режимах очень тихо, на ручном режиме (сердечко) можно регулировать интенсивность забора воздуха, у меня в видео стоит почти на максимуме (можно оценить шум). В общем, всем довольна.
Достоинства:
Комментарий:
все устроило. Опыта много по использованию разных воздухоочистителей. нравится что есть ночной режим. если закрыть окно на ночь при цветении ольхи, то с утра не енок просыпается не отечным. так что точно работает и компактен. дневнойрежим шумит, но терпимо.
Достоинства:
Комментарий:
Фантастический очиститель,были друзья в гостях и начали делать кальян,я боялся что все провоняет гарью,но не осталось и следа вони через 5мин. Очиститель отлично справляется в автоматическом режиме
Достоинства:
Комментарий:
Выбирали между версией Pro и этой, решили начать с малого и не пожалели. Датчик показывает заметную разницу от очистителя. Если вам важно, чтобы прибор был нешумный - этот подойдет, плюс. сама кнопка включения издает «мягкий» короткий звук, обычно у домашней техники сигнал намного звонче и противнее. Управление тоже понятное. Из минусов - после удаления защитной пленки верхняя панель некрасиво запотевает, как будто в разводах постоянно. В целом очень достойно, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, пришол вовремя
Достоинства:
Комментарий:
Отличный очиститель воздуха! Европейская версия , без проблем подключился к Mi Home Воздух стал значительно чище Работает негромко на средней и ниже мощности На максимальной , очень громкий шум Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный очиститель воздуха! Рекомендую. Доставка в срок!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, в режиме автомат совсем его не слышно.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Комплектную вилку (переходник) рекомендую поменять сразу после покупки. В остальном всё супер, подключил к ми хом, всё работает. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился,хороший очиститель
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию, работает непрерывно больше месяца
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, упаковка не нарушена, все отлично. Сам очиститель неплохой, подключили к умному дому Алисе, чтобы управлять сценариями совместно с остальными приборами. Изначально к михом подключили через материковый Китай, но когда туда же подключали увлажнитель, то он его не находит. В итоге увлажнитель подключен через Россию, а очиститель через Китай. Оба отображаются в приложении, но возможности управлять очистителем нет, только если менять регион, там уже будут все настройки. Через Алису можно управлять, но там нет данных о замене фильтра. В скриншоте приложила, как отображается. Так же хочу отметить момент, что если рядом работает увлажнитель, то воздух моментально становится грязным, горит красный опасный уровень, так и не поняла по какой причине… поставили подальше друг от друга и настроила, чтобы работали в разное время. В целом работают исправно, насколько справляется с задачей сказать не могу)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, товар пришел целый и исправный, подключили работает.
Достоинства:
Комментарий:
включил дома, он показал, что состояние воздуха отличное, если проветривать квартиру во время смога, то показывает что воздух плохой
Достоинства:
Комментарий:
Хороший очиститель воздуха. Работает тихо. Для комнаты
Достоинства:
Комментарий:
классный воздухоочиститель. пользуюсь две недели. значительных перемен состояния воздуха не заметил. При приготовлении пищи реагирует моментально, загорается индексация.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь несколько месяцев. Пыли собрал немного, но как только девушка душится - он сразу включает красный уровень угрозы. Значит действительно рабочий инструмент.
Отзывы о товаре Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU (BHR5860EU)
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь действительно будет очищать воздух от загрязнений
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс, но разницы воздуха не вижу))))
Достоинства:
Комментарий:
Купил для сезона пыльцы, вроде работает, по крайней мере запахи быстро поглощает
Достоинства:
Комментарий:
Для небольшой квартиры самое то
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольны! В автоматическом режиме очиститель работает хорошо, безшумно. Через приложение все работает. Покупали в детскую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо убирает запахи, для аллергиков очень нужная вещь
Достоинства:
Комментарий:
Использую уже неделю. Вроде справляется со своей функцией очистки воздуха. Когда в воздухе чувствуется запах от готовки, включается на максимум в автоматическом режиме, т.е. датчик понимает, что воздух стал хуже. Не разобрался, как через приложение подключить очиститель.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде все работает, будем посмотреть.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. В комнате действительно чувствуется свежий воздух.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Товар пришел в заводской коробке, обвернутой пленкой в несколько слоев. Подключила к приложению без проблем (единственное, пришлось переключить регион с Китая на РФ, остальные приборы у меня для Китая, так что буду переключаться туда-сюда, но мне не принципиально). На авто и ночном режимах очень тихо, на ручном режиме (сердечко) можно регулировать интенсивность забора воздуха, у меня в видео стоит почти на максимуме (можно оценить шум). В общем, всем довольна.
Достоинства:
Комментарий:
все устроило. Опыта много по использованию разных воздухоочистителей. нравится что есть ночной режим. если закрыть окно на ночь при цветении ольхи, то с утра не енок просыпается не отечным. так что точно работает и компактен. дневнойрежим шумит, но терпимо.
Достоинства:
Комментарий:
Фантастический очиститель,были друзья в гостях и начали делать кальян,я боялся что все провоняет гарью,но не осталось и следа вони через 5мин. Очиститель отлично справляется в автоматическом режиме
Достоинства:
Комментарий:
Выбирали между версией Pro и этой, решили начать с малого и не пожалели. Датчик показывает заметную разницу от очистителя. Если вам важно, чтобы прибор был нешумный - этот подойдет, плюс. сама кнопка включения издает «мягкий» короткий звук, обычно у домашней техники сигнал намного звонче и противнее. Управление тоже понятное. Из минусов - после удаления защитной пленки верхняя панель некрасиво запотевает, как будто в разводах постоянно. В целом очень достойно, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, пришол вовремя
Достоинства:
Комментарий:
Отличный очиститель воздуха! Европейская версия , без проблем подключился к Mi Home Воздух стал значительно чище Работает негромко на средней и ниже мощности На максимальной , очень громкий шум Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный очиститель воздуха! Рекомендую. Доставка в срок!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, в режиме автомат совсем его не слышно.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Комплектную вилку (переходник) рекомендую поменять сразу после покупки. В остальном всё супер, подключил к ми хом, всё работает. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился,хороший очиститель
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию, работает непрерывно больше месяца
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, упаковка не нарушена, все отлично. Сам очиститель неплохой, подключили к умному дому Алисе, чтобы управлять сценариями совместно с остальными приборами. Изначально к михом подключили через материковый Китай, но когда туда же подключали увлажнитель, то он его не находит. В итоге увлажнитель подключен через Россию, а очиститель через Китай. Оба отображаются в приложении, но возможности управлять очистителем нет, только если менять регион, там уже будут все настройки. Через Алису можно управлять, но там нет данных о замене фильтра. В скриншоте приложила, как отображается. Так же хочу отметить момент, что если рядом работает увлажнитель, то воздух моментально становится грязным, горит красный опасный уровень, так и не поняла по какой причине… поставили подальше друг от друга и настроила, чтобы работали в разное время. В целом работают исправно, насколько справляется с задачей сказать не могу)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, товар пришел целый и исправный, подключили работает.
Достоинства:
Комментарий:
включил дома, он показал, что состояние воздуха отличное, если проветривать квартиру во время смога, то показывает что воздух плохой
Достоинства:
Комментарий:
Хороший очиститель воздуха. Работает тихо. Для комнаты
Достоинства:
Комментарий:
классный воздухоочиститель. пользуюсь две недели. значительных перемен состояния воздуха не заметил. При приготовлении пищи реагирует моментально, загорается индексация.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь несколько месяцев. Пыли собрал немного, но как только девушка душится - он сразу включает красный уровень угрозы. Значит действительно рабочий инструмент.