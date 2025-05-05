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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU)

28 Отзывы
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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) - фото 1
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) - фото 2
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) - фото 3
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
нет
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
15 ч
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) - фото 1
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) - фото 2
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) - фото 3
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534610
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
нет
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Индикация
включения, загрязнения фильтра, чистоты воздуха
Фильтры
предварительной очистки, угольный, HEPA-фильтр
Емкость резервуара для воды
0
Расход воды, мл/ч
нет
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Гигростат
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Пульт ДУ
Да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
50
Продолжительность работы
15 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х30
Вес, кг.
8.78

Описание товара Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU)

Всего за одну минуту очистку проходит 8330 литров воздуха. Очиститель прекрасно подходит для помещений площадью до 60 м2, а с очисткой воздуха в помещении площадью 40м2 устройство справляется всего за 15 минут, а для очистки воздуха в помещении 30м2 достаточно лишь 11 минут. Чистый воздух далее распределяется по всем углам помещения. При фильтрации эффективность удаления частиц диаметром от 0,3 мкм составляет 99,97%. При работе Xiaomi (Mi) Air Smart Purifier 4 Pro постоянно отслеживает качество воздуха и регулирует скорость очистки соответственно. Данные о качестве воздуха и концентрации PM2.5/PM10, которые измеряются специальным лазерным датчиком, отражаются на OLED-дисплее и в приложении. При желании там же можно настроить параметры очистки вручную, выставить таймер включения/выключения или установить защиту от шалостей детей. Для очистки используется тройная система фильтрации, в которую входит фильтр предварительной очистки, высокоэффективный фильтр Xiaomi и высококачественный фильтр с активированным углем. Фильтр с активированным углем не требует частой замены и служит 6-12 месяцев в зависимости от частоты использования устройства. Помимо очистки, Xiaomi (Mi) Air Smart Purifier 4 Pro также оснащен функцией ионизации воздуха, придавая ему ощущение свежести, какое бывает после грозы. В комнате с очистителем можно спокойно спать: в специальном ночном режиме отключается яркая подсветка, а также сильно понижается уровень шума.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU)

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок. Качественный
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
определяется устройством чистит воздух великолепно вся шерсть от кучи животных на нем если поставить рядом с колачьим лотком, то чистит запахи
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Fira K

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за товар! Фильтр идеально подошёл к очистителю, в приложении сразу показал 100%. Всё отлично, довольна покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Т

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, встал как родной
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр, установился без проблем, очистителем распознался
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр определился правильно, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Поменял, работает! Нет проблем. Счетчик обнулился автоматически
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр пришел без дополнительной упаковки, в "родной коробке", целой, не битой. Сам фильтр без изъянов, вставили в очиститель воздуха, показал 99%.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел без проблем. Чип считался. Хорошая реплика
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр подошел по габаритам, чип читается устройство его видит без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Эллина Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, выглядит почти как оригинал, даже надписи на китайском на пластике, кто думает что это ориг, на свет внутрь посмотрите и поймете разницу, пластик отличается
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Андрей Лесников

Достоинства:


Комментарий:
установилось и работает, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
1. Фильтр подходит для 4 про; 2. Фильтр имеет метку, и она работает (отсчёт оставшихся дней пошёл заново); 3. Про качество фильтрации объективно сказать не могу (приборов нет), но субъективно - он работает
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Метка сработала, автоматически обновил срок эксплуатации до 100%
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр подошел к очистителю 4 pro, есть отличия от оригинального фильтра - диаметр отверстия больше чем у оригинала.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
София

Достоинства:


Комментарий:
все подошло, чип сработал. Воздух через сутки снова мягкий
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл ошибки не высветились.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Для эйр пунифаер 4 про подошел. Сравнил в лоб с оригинальным - качество 1 в 1
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Вадим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр встал как полной, все определилось, обновил срок службы сам, без сброса
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр отлично подошёл к нашему очистителюспасибо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло определился сто процентов, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
фильтр отличный метку считал работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный фильтр, просто купил и поставил, работает, метка считал, огромное спасибо производителю
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит именно к той модели сяоми к которой написано . Метка работает все как и с оригинальным фильтром от сяоми
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фильтр выглядит как оригинал и работаеи по штрих коду оригинал
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Пальчик Иван

Достоинства:


Комментарий:
Подошел на все 100, после замены сразу очиститель написал состояние фильтра 100%
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фильтр! Подошел к очистителю.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Людмила Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр, по крайней мере внешне, один в один оригинал, подошёл, очиститель его распознал.



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
нет
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Индикация
включения, загрязнения фильтра, чистоты воздуха
Фильтры
предварительной очистки, угольный, HEPA-фильтр
Емкость резервуара для воды
0
Расход воды, мл/ч
нет
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Развернуть
Гигростат
нет
Регулировка направления увлажнения
нет
Пульт ДУ
Да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
50
Продолжительность работы
15 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Всего за одну минуту очистку проходит 8330 литров воздуха. Очиститель прекрасно подходит для помещений площадью до 60 м2, а с очисткой воздуха в помещении площадью 40м2 устройство справляется всего за 15 минут, а для очистки воздуха в помещении 30м2 достаточно лишь 11 минут. Чистый воздух далее распределяется по всем углам помещения. При фильтрации эффективность удаления частиц диаметром от 0,3 мкм составляет 99,97%. При работе Xiaomi (Mi) Air Smart Purifier 4 Pro постоянно отслеживает качество воздуха и регулирует скорость очистки соответственно. Данные о качестве воздуха и концентрации PM2.5/PM10, которые измеряются специальным лазерным датчиком, отражаются на OLED-дисплее и в приложении. При желании там же можно настроить параметры очистки вручную, выставить таймер включения/выключения или установить защиту от шалостей детей. Для очистки используется тройная система фильтрации, в которую входит фильтр предварительной очистки, высокоэффективный фильтр Xiaomi и высококачественный фильтр с активированным углем. Фильтр с активированным углем не требует частой замены и служит 6-12 месяцев в зависимости от частоты использования устройства. Помимо очистки, Xiaomi (Mi) Air Smart Purifier 4 Pro также оснащен функцией ионизации воздуха, придавая ему ощущение свежести, какое бывает после грозы. В комнате с очистителем можно спокойно спать: в специальном ночном режиме отключается яркая подсветка, а также сильно понижается уровень шума.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок. Качественный
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
определяется устройством чистит воздух великолепно вся шерсть от кучи животных на нем если поставить рядом с колачьим лотком, то чистит запахи
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Fira K

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за товар! Фильтр идеально подошёл к очистителю, в приложении сразу показал 100%. Всё отлично, довольна покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Т

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, встал как родной
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр, установился без проблем, очистителем распознался
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр определился правильно, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Поменял, работает! Нет проблем. Счетчик обнулился автоматически
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр пришел без дополнительной упаковки, в "родной коробке", целой, не битой. Сам фильтр без изъянов, вставили в очиститель воздуха, показал 99%.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел без проблем. Чип считался. Хорошая реплика
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр подошел по габаритам, чип читается устройство его видит без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Эллина Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, выглядит почти как оригинал, даже надписи на китайском на пластике, кто думает что это ориг, на свет внутрь посмотрите и поймете разницу, пластик отличается
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Андрей Лесников

Достоинства:


Комментарий:
установилось и работает, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
1. Фильтр подходит для 4 про; 2. Фильтр имеет метку, и она работает (отсчёт оставшихся дней пошёл заново); 3. Про качество фильтрации объективно сказать не могу (приборов нет), но субъективно - он работает
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Метка сработала, автоматически обновил срок эксплуатации до 100%
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр подошел к очистителю 4 pro, есть отличия от оригинального фильтра - диаметр отверстия больше чем у оригинала.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
София

Достоинства:


Комментарий:
все подошло, чип сработал. Воздух через сутки снова мягкий
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл ошибки не высветились.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Для эйр пунифаер 4 про подошел. Сравнил в лоб с оригинальным - качество 1 в 1
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Вадим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр встал как полной, все определилось, обновил срок службы сам, без сброса
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр отлично подошёл к нашему очистителюспасибо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло определился сто процентов, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
фильтр отличный метку считал работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный фильтр, просто купил и поставил, работает, метка считал, огромное спасибо производителю
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит именно к той модели сяоми к которой написано . Метка работает все как и с оригинальным фильтром от сяоми
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фильтр выглядит как оригинал и работаеи по штрих коду оригинал
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Пальчик Иван

Достоинства:


Комментарий:
Подошел на все 100, после замены сразу очиститель написал состояние фильтра 100%
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фильтр! Подошел к очистителю.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Людмила Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр, по крайней мере внешне, один в один оригинал, подошёл, очиститель его распознал.


Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (BHR5056EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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