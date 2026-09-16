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Очиститель воздуха Airgle AG25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха Airgle AG25

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Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 1
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 2
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 3
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 4
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 5
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 6
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 7
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 8
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 9
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 10
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 11
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 12
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 13
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 14
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 15
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 16
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 17
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 18
Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 1
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 2
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 3
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 4
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 5
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 6
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 7
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 8
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 9
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 10
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 11
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 12
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 13
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 14
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 15
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 16
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 17
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 18
  • Очиститель воздуха Airgle AG25 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 080 руб. 
Начислим 386 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702815
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Очиститель воздуха Airgle AG25
24 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Airgle
Тип товара
Очиститель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х7
Вес, кг.
3.12

Описание товара Очиститель воздуха Airgle AG25

Очиститель воздуха Airgle AG25 представляет собой компактного ассистента с широкой областью использования: вы сможете расположить его как в салоне транспортного средства, так и на рабочем столе. Несмотря на скромные размеры, вам понравится впечатляющая «начинка» представленной модели, включающая в себя несколько фильтров для нейтрализации неприятных запахов, различных микроорганизмов и аллергенов. Производительности очистителя воздуха Airgle AG25 достаточно для полноценного функционирования на участках площадью до 10 кв. м. Посредством электронных элементов управления производится доступ к возможному функционалу. Для автономной работы верного помощника достаточно произвести его подключение к автомобильному прикуривателю или розетке. Реализованная в устройстве технология автоматической очистки самостоятельно устранит накопившиеся в нем загрязнения.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Airgle AG25




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Характеристики
Бренд
Airgle
Тип товара
Очиститель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель воздуха Airgle AG25 представляет собой компактного ассистента с широкой областью использования: вы сможете расположить его как в салоне транспортного средства, так и на рабочем столе. Несмотря на скромные размеры, вам понравится впечатляющая «начинка» представленной модели, включающая в себя несколько фильтров для нейтрализации неприятных запахов, различных микроорганизмов и аллергенов. Производительности очистителя воздуха Airgle AG25 достаточно для полноценного функционирования на участках площадью до 10 кв. м. Посредством электронных элементов управления производится доступ к возможному функционалу. Для автономной работы верного помощника достаточно произвести его подключение к автомобильному прикуривателю или розетке. Реализованная в устройстве технология автоматической очистки самостоятельно устранит накопившиеся в нем загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха Airgle AG25 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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