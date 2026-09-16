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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH

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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH - фото 1
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Источник питания
от сети
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH - фото 1
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
38 076 руб.  43 570 руб. 

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36 172 руб. 

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В наличии
Код товара: 714232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH
38 076 руб. -13%
43 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Комлектация
очиститель, документация, упаковка
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
1024
Габаритные размеры
320x225x425 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х23
Вес, кг.
4.7

Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH

Ballu ONEAIR ASP-100WH — приточно-очистительная установка с электрическим нагревателем, обеспечивающая подачу до 125 м? свежего воздуха в час и тонкую очистку с помощью фильтрa HEPA H13. Устройство эффективно поддерживает комфортную температуру и подходит для помещений площадью до 40 м?.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Комлектация
очиститель, документация, упаковка
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
1024
Габаритные размеры
320x225x425 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu ONEAIR ASP-100WH — приточно-очистительная установка с электрическим нагревателем, обеспечивающая подачу до 125 м? свежего воздуха в час и тонкую очистку с помощью фильтрa HEPA H13. Устройство эффективно поддерживает комфортную температуру и подходит для помещений площадью до 40 м?.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 38076 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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