Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H
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Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
настенная
Цвет
серый
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%38 076 руб. 43 570 руб.
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В наличии
Код товара: 714231
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
38 076 руб. -13%
43 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
настенная
Цвет
серый
Комлектация
очиститель, документация, дюбель с шурупом х 3 шт., монтажный шаблон, документация, упаковка
Индикация
включения, загрязнения фильтра
Фильтры
НЕРА
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х23
Вес, кг.
4.7
Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H
Ballu ONEAIR ASP-100 – приточный очиститель воздуха, отличающийся стильным дизайном и богатым набором функций. Поистине флагманская модель. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в такие помещения, как детские, гостиные и спальни. Максимальная производительность при его компактных размерах позволяет осуществлять обновление свежего воздуха в помещении до 40 кв.м и одновременном нахождении там до четырех человек. Высокоэффективная фильтрация за счет НЕРА-фильтра класса H13.
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Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
настенная
Цвет
серый
Комлектация
очиститель, документация, дюбель с шурупом х 3 шт., монтажный шаблон, документация, упаковка
Индикация
включения, загрязнения фильтра
Фильтры
НЕРА
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
24
Развернуть
Страна производитель
Китай
Ballu ONEAIR ASP-100 – приточный очиститель воздуха, отличающийся стильным дизайном и богатым набором функций. Поистине флагманская модель. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в такие помещения, как детские, гостиные и спальни. Максимальная производительность при его компактных размерах позволяет осуществлять обновление свежего воздуха в помещении до 40 кв.м и одновременном нахождении там до четырех человек. Высокоэффективная фильтрация за счет НЕРА-фильтра класса H13.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H - стоимость товара 38076 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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