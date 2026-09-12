Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS)
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Характеристики
Описание товара Мойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PLUS WEISS)
Увлажнители-мойки воздуха серии Сomfort Plus восстанавливают здоровую влажность воздуха в помещении до значений 40-60% и удаляют большинство домашних аллергенов без использования сменных фильтров и картриджей. Comfort Plus 25 - это увлажнитель-очиститель воздуха, который идеально подходит для помещений площадью до 45 кв. м. Благодаря своим компактным размерам мойка воздуха чаще всего используется в небольших помещениях: детских комнатах, спальнях, кабинетах. Это очень тихая мойка воздуха (уровень шума на ночном режиме - всего 24 дБА) и энергосберегающая (потребление электроэнергии на ночном режиме – всего 3 Вт).
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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