Top.Mail.Ru
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 1
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 2
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 3
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 4
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый, золотой
Обслуживаемая площадь, м?
100
Источник питания
от сети
  • Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 1
  • Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 2
  • Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 3
  • Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 4
  • Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712434
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый, золотой
Комлектация
воздухоочиститель, документация, пульт ДУ, документация, упаковка
Индикация
качества воздуха
Обслуживаемая площадь, м?
100
Фильтры
предварительной очистки, HEPA (13 класс), угольный
Гигростат
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х53х46
Вес, кг.
19

Описание товара Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A)

Очиститель воздуха Dreame PM10 золотистого цвета оснащен двумя УФ-лампами и четырьмя ступенями фильтрации. Он предназначен для очистки помещений площадью до 100 м? от пыли, аллергенов, шерсти животных, бактерий, вирусов. Модель сможет убрать твердые частицы с интенсивностью до 300 м?/ч и формальдегиды – до 175 м?/ч. Система ионизации насыщает воздух отрицательно заряженными частицами. Она уменьшает количество аллергенов, устраняет запахи, создает ощущение свежести. 10 скоростей вентилятора позволяют тонко настраивать очистку под разные задачи: при низкой мощности устройство будет работать тихо, при высокой – быстро очистить воздух от загрязнений. С помощью 4 автопрограмм можно запустить режимы работы без ручных настроек. Очиститель воздуха Dreame PM10 оснащен системой самодиагностики. Оборудование автоматически определяет неисправность и выводит ошибку для уведомления пользователя. Модель оснащена Wi-Fi. Это позволяет подключать очиститель к экосистеме Умный дом Dreamehome и мобильным устройствам. Вы сможете управлять устройством с пульта ДУ, через мобильное приложение Dreamehome и на сенсорной панели. С помощью таймера можно запрограммировать время работы с точностью до минуты. Колесики делают прибор мобильным и упрощают его перемещение по твердой поверхности.



Теги товара: настольные

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый, золотой
Комлектация
воздухоочиститель, документация, пульт ДУ, документация, упаковка
Индикация
качества воздуха
Обслуживаемая площадь, м?
100
Фильтры
предварительной очистки, HEPA (13 класс), угольный
Гигростат
нет
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
33
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель воздуха Dreame PM10 золотистого цвета оснащен двумя УФ-лампами и четырьмя ступенями фильтрации. Он предназначен для очистки помещений площадью до 100 м? от пыли, аллергенов, шерсти животных, бактерий, вирусов. Модель сможет убрать твердые частицы с интенсивностью до 300 м?/ч и формальдегиды – до 175 м?/ч. Система ионизации насыщает воздух отрицательно заряженными частицами. Она уменьшает количество аллергенов, устраняет запахи, создает ощущение свежести. 10 скоростей вентилятора позволяют тонко настраивать очистку под разные задачи: при низкой мощности устройство будет работать тихо, при высокой – быстро очистить воздух от загрязнений. С помощью 4 автопрограмм можно запустить режимы работы без ручных настроек. Очиститель воздуха Dreame PM10 оснащен системой самодиагностики. Оборудование автоматически определяет неисправность и выводит ошибку для уведомления пользователя. Модель оснащена Wi-Fi. Это позволяет подключать очиститель к экосистеме Умный дом Dreamehome и мобильным устройствам. Вы сможете управлять устройством с пульта ДУ, через мобильное приложение Dreamehome и на сенсорной панели. С помощью таймера можно запрограммировать время работы с точностью до минуты. Колесики делают прибор мобильным и упрощают его перемещение по твердой поверхности.


Теги товара: настольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...