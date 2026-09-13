Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
напольная, настольная
Цвет
белый, золотой
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712435
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM20 (CVF14A)
Очиститель воздуха Dreame PM20 золотистого цвета оснащен пятью ступенями фильтрации и двумя УФ-лампами. Модель предназначена для очищения помещений площадью до 100 м?. Прибор сможет убрать из воздуха твердые частицы, шерсть, формальдегиды, аллергены. Он ионизирует и обеззараживает пространство. 5 автопрограмм уже имеют предустановленные настройки и облегчают процесс очистки. А с помощью 10 скоростей вентилятора вы сможете вручную регулировать интенсивность очистки в зависимости от времени суток и уровня загрязнения.
Очиститель воздуха Dreame PM20 оснащен модулем Wi-Fi. Благодаря этому вы сможете интегрировать прибор в экосистему Умный дом Dreamehome, управлять им через приложение Dreamehome или голосового помощника Dreame. Колесики облегчают передвижение оборудования по твердой поверхности. Датчик присутствия автоматически включает/выключает систему очистки, когда вы выходите и выходите из помещения. Самодиагностика выявляет и сообщает о внутренних неисправностях.
Очиститель воздуха Dreame PM20 золотистого цвета оснащен пятью ступенями фильтрации и двумя УФ-лампами. Модель предназначена для очищения помещений площадью до 100 м?. Прибор сможет убрать из воздуха твердые частицы, шерсть, формальдегиды, аллергены. Он ионизирует и обеззараживает пространство. 5 автопрограмм уже имеют предустановленные настройки и облегчают процесс очистки. А с помощью 10 скоростей вентилятора вы сможете вручную регулировать интенсивность очистки в зависимости от времени суток и уровня загрязнения.
Очиститель воздуха Dreame PM20 оснащен модулем Wi-Fi. Благодаря этому вы сможете интегрировать прибор в экосистему Умный дом Dreamehome, управлять им через приложение Dreamehome или голосового помощника Dreame. Колесики облегчают передвижение оборудования по твердой поверхности. Датчик присутствия автоматически включает/выключает систему очистки, когда вы выходите и выходите из помещения. Самодиагностика выявляет и сообщает о внутренних неисправностях.
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM20 (CVF14A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM20 (CVF14A)