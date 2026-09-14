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Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A)

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Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A) - фото 1
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A) - фото 2
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение прибора
увлажнение
  • Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A) - фото 1
  • Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A) - фото 2
  • Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726726
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Характеристики

Бренд
Dreame
Назначение прибора
увлажнение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х53х46
Вес, кг.
19.6

Описание товара Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A)

Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A)

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Назначение прибора
увлажнение
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха Dreame AirPursue PM30 (CVF15A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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