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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX

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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 1
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 2
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 3
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 4
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 5
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 6
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 7
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 8
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 9
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 10
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 11
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 12
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 13
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 1
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 2
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 3
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 4
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 5
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 6
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 7
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 8
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 9
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 10
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 11
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 12
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 13
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
66 757 руб.  76 220 руб. 

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63 419 руб. 

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В наличии
Код товара: 696650
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX
66 757 руб. -12%
76 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х24
Вес, кг.
8.96

Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX

Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX – инверторный приточный очиститель воздуха с интеллектом. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в любые жилые помещения площадью до 75 кв.м. В комплекте высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 1200 Вт, который подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -40°С. Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99.9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус. Встроенный датчик РМ2.5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик CO2 (в комплекте) контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2. Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX – инверторный приточный очиститель воздуха с интеллектом. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в любые жилые помещения площадью до 75 кв.м. В комплекте высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 1200 Вт, который подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -40°С. Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99.9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус. Встроенный датчик РМ2.5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик CO2 (в комплекте) контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2. Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPMAX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 66757 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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