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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый

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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 1
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 2
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 3
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 4
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 5
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 6
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 7
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 8
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 9
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 10
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 11
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 12
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 13
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 14
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 15
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 16
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 1
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 2
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 3
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 4
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 5
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 6
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 7
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 8
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 9
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 10
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 11
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 12
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 13
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 14
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 15
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 16
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
35 711 руб.  40 620 руб. 

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В наличии
Код товара: 696639
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый
35 711 руб. -12%
40 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х23
Вес, кг.
4.3

Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый

Приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP-100 обеспечивает безопасное проветривание помещений площадью до 40 м2. Высокая производительность прибора - до 125 м3/час обеспечит кислородом до 4 человек. Для очистки воздуха в базовой комплектации установлена 2-ступенчатая система фильтрации - HD-Prefilter и фильтр HEPA класса H13, устраняющая загрязнители и аллергены. Керамический нагревательный элемент и климат контроль позволяют комфортно использовать прибор при температуре до -40С. А автоматический клапан закрывает воздуховод при отключении прибора. Стильный тканевый корпус и компактные размеры (264х352х160 мм) позволяют устройству гармонично вписаться в любой интерьер. Универсальный монтаж и скрытое подключение предоставляют возможность установить прибор как вертикально, так и горизонтально.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR ASP-100 обеспечивает безопасное проветривание помещений площадью до 40 м2. Высокая производительность прибора - до 125 м3/час обеспечит кислородом до 4 человек. Для очистки воздуха в базовой комплектации установлена 2-ступенчатая система фильтрации - HD-Prefilter и фильтр HEPA класса H13, устраняющая загрязнители и аллергены. Керамический нагревательный элемент и климат контроль позволяют комфортно использовать прибор при температуре до -40С. А автоматический клапан закрывает воздуховод при отключении прибора. Стильный тканевый корпус и компактные размеры (264х352х160 мм) позволяют устройству гармонично вписаться в любой интерьер. Универсальный монтаж и скрытое подключение предоставляют возможность установить прибор как вертикально, так и горизонтально.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый - стоимость товара 35711 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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