Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый
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Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%35 711 руб. 40 620 руб.
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В наличии
Код товара: 696640
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 711 руб. -12%
40 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Комлектация
документация, дюбель с шурупом х 3 шт, монтажный шаблон
Индикация
качества воздуха, подключения к Wi-Fi
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
0
Габаритные размеры
64х352х160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х23
Вес, кг.
4.3
Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый
Ballu ONEAIR ASP-100 — это ультракомпактный приточный очиститель воздуха (бризер), разработанный для создания здорового микроклимата в квартирах, загородных домах и офисах площадью до 40 м?. Прибор принудительно подает свежий воздух с улицы, решая проблему духоты без необходимости открывать окна. Это полностью исключает появление сквозняков, проникновение уличного шума, пыли и аллергенов в помещение.Благодаря инверторному DC-мотору бризер работает тихо и экономично, а встроенный автоматический клапан надежно перекрывает доступ холодному воздуху, когда прибор выключен.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
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Бренд
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Комлектация
документация, дюбель с шурупом х 3 шт, монтажный шаблон
Индикация
качества воздуха, подключения к Wi-Fi
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
0
Габаритные размеры
64х352х160 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Ballu ONEAIR ASP-100 — это ультракомпактный приточный очиститель воздуха (бризер), разработанный для создания здорового микроклимата в квартирах, загородных домах и офисах площадью до 40 м?. Прибор принудительно подает свежий воздух с улицы, решая проблему духоты без необходимости открывать окна. Это полностью исключает появление сквозняков, проникновение уличного шума, пыли и аллергенов в помещение.Благодаря инверторному DC-мотору бризер работает тихо и экономично, а встроенный автоматический клапан надежно перекрывает доступ холодному воздуху, когда прибор выключен.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: белые
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 35711 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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