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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый

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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 1
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 2
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 3
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 4
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 5
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 6
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 7
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 8
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Источник питания
от сети
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 1
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 2
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 3
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 4
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 5
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 6
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 7
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 8
  • Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
35 711 руб.  40 620 руб. 

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В наличии
Код товара: 696640
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый
35 711 руб. -12%
40 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Комлектация
документация, дюбель с шурупом х 3 шт, монтажный шаблон
Индикация
качества воздуха, подключения к Wi-Fi
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
0
Габаритные размеры
64х352х160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х23
Вес, кг.
4.3

Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый

Ballu ONEAIR ASP-100 — это ультракомпактный приточный очиститель воздуха (бризер), разработанный для создания здорового микроклимата в квартирах, загородных домах и офисах площадью до 40 м?. Прибор принудительно подает свежий воздух с улицы, решая проблему духоты без необходимости открывать окна. Это полностью исключает появление сквозняков, проникновение уличного шума, пыли и аллергенов в помещение.Благодаря инверторному DC-мотору бризер работает тихо и экономично, а встроенный автоматический клапан надежно перекрывает доступ холодному воздуху, когда прибор выключен.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка
Установка
универсальная
Цвет
белый
Комлектация
документация, дюбель с шурупом х 3 шт, монтажный шаблон
Индикация
качества воздуха, подключения к Wi-Fi
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
0
Габаритные размеры
64х352х160 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu ONEAIR ASP-100 — это ультракомпактный приточный очиститель воздуха (бризер), разработанный для создания здорового микроклимата в квартирах, загородных домах и офисах площадью до 40 м?. Прибор принудительно подает свежий воздух с улицы, решая проблему духоты без необходимости открывать окна. Это полностью исключает появление сквозняков, проникновение уличного шума, пыли и аллергенов в помещение.Благодаря инверторному DC-мотору бризер работает тихо и экономично, а встроенный автоматический клапан надежно перекрывает доступ холодному воздуху, когда прибор выключен.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 35711 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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